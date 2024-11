Spifferi in casa: come individuarli ed eliminarli

Quando arriva la stagione fredda, capita spesso di avere a che fare con il fastidio degli spifferi in casa.

La loro presenza non solo impatta negativamente sul comfort dell’abitazione, ma ha effetti negativi anche dal punto di vista dell’efficienza energetica della casa, oggi più che mai importante soprattutto a seguito dell’approvazione della Direttiva Europea sulle Case Green, che sta ridisegnando il mercato immobiliare in Italia.

Le probabilità di imbattersi in fastidiosi spifferi sono decisamente più basse quando una casa è dotata di infissi di alta qualità – e al riguardo segnaliamo che nel sito di Infissi DeMa, azienda produttrice di infissi in alluminio a Roma, ne vengono mostrati diversi modelli – soprattutto se correttamente installati. Tuttavia, in edifici più datati o con finestre e porte non perfettamente montate, può capitare che l’aria passi attraverso piccole fessure, compromettendo il comfort interno e aumentando i consumi energetici.

Quali sono gli altri metodi per dire addio agli spifferi in casa? Scopriamo qualche consiglio nelle prossime righe!

Individuare gli spifferi

Prima ancora di parlare dei modi per contrastare gli spifferi in casa, è necessario soffermarsi su come individuarli. Il metodo è molto più semplice di quanto tu possa immaginare. Non devi fare altro che procurarti una candela. Qualora dovessi accorgerti di un cambio di direzione della fiamma, puoi capire da dove arriva la corrente che lo provoca.

Come isolare l’immobile

Eccoci, finalmente, a parlare dei consigli per isolare la casa nei casi in cui sono presenti degli spifferi. Tra gli alleati più efficaci in questi casi è possibile chiamare in causa le guarnizioni in gomma. Come vengono utilizzate? Applicandole in corrispondenza dei punti dove la finestra non aderisce alla parete.

Un altro materiale molto popolare è il silicone. Noto per la sua consistenza semiliquida, contrasta l’ingresso di correnti fredde all’interno dell’abitazione a seguito della sua applicazione nelle aree che, tra la finestra e il muro, presentano degli spifferi.

Attenzione: gli spifferi in casa non sono legati solamente alla zona della finestra. Queste criticità possono essere connesse pure alla porta. In questo frangente, tra i rimedi fai da te si può ricorrere a delle barre realizzate in gomma, da posizionare alla base della porta stessa.

Da non dimenticare, inoltre, sono i “serpentoni” in tessuto, popolarissimi ancora oggi, in un periodo in cui, quando si parla di isolamento termico degli immobili, ci sono numerose alternative ad alta efficienza e di notevole livello tecnologico.

L’importanza della manutenzione degli infissi

Anche gli infissi migliori, diverso tempo dopo l’installazione, hanno bisogno di manutenzione, aspetto fondamentale per evitare di avere a che fare con gli spifferi in casa.

Tra le operazioni più utili quando si parla di manutenzione degli infissi e di prevenzione degli spifferi, troviamo la registrazione della ferramenta dei serramenti.

Grazie all’ottimizzazione di questo aspetto, è possibile apprezzare un accostamento perfetto tra le due ante, così come eliminare qualsiasi difficoltà nell’apertura e nella chiusura.

Anche se, nella maggior parte dei casi, sono presenti dettagli sul manuale di utilizzo degli infissi, è molto meglio fare riferimento al lavoro di un esperto.

I vantaggi dei doppi vetri

Nei casi in cui le finestre della casa siano vecchie, una buona idea per prevenire gli spifferi prevede l’installazione dei doppi vetri. Questa soluzione prevede il ricorso a due lastre di vetro separate tra loro da uno strato di materiale isolante.

Strada estremamente vantaggiosa quando si parla di isolamento termico dell’immobile, richiede un investimento iniziale importante. Parliamo, in media, di 100 – 110 euro al metro quadro.

Si tratta, però, di una cifra che vale la pena mettere in campo. Oltre a garantire un isolamento termico ottimale, sono il non plus ultra della sicurezza e, in caso di vendita della casa, contribuiscono all’aumento del valore dell’immobile.

Foto di Nathan Fertig su Unsplash