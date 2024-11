“Sbaracchiamo”: truccabimbi, mercatino e divertimento per sostenere i progetti dei giovani

Grosseto. Domenica 17 novembre, dalle 10, l’appuntamento è a Istia d’Ombrone, dove si svolgerà la prima edizione di “Sbaracchiamo“, evento organizzato dai genitori della scuola elementare del paese, in collaborazione con Pro Loco Istia d’Ombrone, Associazione sportiva dilettantistica del Comitato Festeggiamenti di Istia d’Ombrone e Aviss, per sostenere nuovi progetti dedicati a bambini e ragazzi che vivono o frequentano il paese.

Mercatino, truccabimbi per tutti i piccoli partecipanti, bar e pizzeria aperti per una giornata di divertimento e solidarietà da condividere con la famiglia e gli amici.

Ancora una volta le vie e le piazze del borgo si accendono grazie alla sua comunità, nuovamente riunita per accogliere gli innumerevoli visitatori che, di anno in anno, prendono parte alle tante iniziative allestite all’ombra della torre di Istia. E, anche questa volta, sarà per una buona causa: investire il ricavato in attività che coinvolgano i giovanissimi del paese, arricchendo il palinsesto di eventi per bambini dei prossimi mesi.