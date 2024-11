Raccolta differenziata, continua il trend di crescita in provincia di Grosseto: tutti i dati

Grosseto. Come ogni anno, la Regione Toscana ha reso pubblici i dati che certificano per ogni Comune le percentuali di raccolta differenziata raggiunte.

I dati di Arrr (Agenzia regionale recupero risorse) si riferiscono alle raccolte differenziate dell’anno 2023 e rilevano nel territorio dell’Ato Toscana Sud una percentuale di raccolta differenziata del 58,27% con un incremento di 3 punti rispetto al 2022. Il bacino in cui svolge i servizi Sei Toscana cresce così per il nono anno consecutivo, avvicinandosi alla soglia del 60%, riducendo ancora il gap storico rispetto agli altri due ambiti territoriali ottimali toscani, che registrano comunque una miglior performance generale.

Nel 2023 in Toscana sono state prodotte 2,15 milioni di tonnellate di rifiuti urbani, con una produzione media pro capite di 587 chili per abitante (in calo rispetto al 2022 di 6,6 kg\abitante). La percentuale media di differenziata regionale si attesta al 66,64%, con un incremento di 0,7 punti percentuali rispetto all’anno precedente.

“I dati confermano il trend di crescita costante per il territorio in cui svolgiamo il servizio che, dal 2017 al 2023, ha registrato un incremento di oltre diciotto punti percentuali – commenta il presidente di Sei Toscana, Alessandro Fabbrini –. Numeri che certificano la bontà del nostro lavoro e che ci spingono però a fare sempre meglio. Proprio per questo, continuiamo a lavorare quotidianamente per mettere a terra le riorganizzazioni previste dal nostro piano industriale, così da mettere a disposizione delle comunità servizi capaci di aumentare non soltanto la quantità della differenziata, ma anche e soprattutto la qualità dei materiali raccolti da avviare a riciclo”.

I dati di Arrr certificano una crescita per tutte le province servite da Sei Toscana: la provincia di Siena si conferma ancora una volta la più virtuosa, con il 63,39% di differenziata (+3,9 punti), seguita da quella di Grosseto al 59,43% di differenziata (+3,6 punti) e di Arezzo con il 56,52% di differenziata (+1,5 punti). Crescono anche tutti i comuni capoluogo: Arezzo 57,37% (+3 punti rispetto al 2022), Grosseto 65,28% (con una crescita di oltre 5 punti percentuali) e Siena al 62,28%. Bene anche Piombino, che cresce di quasi 8 punti rispetto all’anno precedente attestandosi al 49,51%.

Sono 42 i Comuni che superano il 65% di raccolta differenziata (dieci in più rispetto all’anno precedente). Di questi, 13 in provincia di Arezzo, 10 nel grossetano, 18 nella provincia senese e 1 in Val di Cornia.

Il comune più virtuoso dell’Ato Toscana Sud è Capolona che arriva al 78,96%, con gli altri due gradini del podio occupati da Chiusi con il 77,24% e Monte San Savino al 77,03% (+3 punti). Sopra il 70% di raccolta differenziata anche i comuni di Chianciano Terme (76,99%), Radicofani (75,95%), Subbiano (75,81%), Poggibonsi (75,27%), Civitella in Val di Chiana (74,99%), Sarteano (73,87%), Arcidosso (73,12%), Torrita di Siena (72,87%), Monticiano (72,04%), Monteroni d’Arbia (71,48%) e Castiglion Fibocchi (71,22%).

Nel 2023 registrano gli incrementi più significativi quattro comuni in cui sono state fatte le riorganizzazioni da piano industriale: Poggibonsi (+23,85 punti percentuali), Castiglione della Pescaia (+14,5), Colle Val d’Elsa (+13,13) e Suvereto (+12,71).

“Tutti i territori dove le amministrazioni locali e Sei Toscana hanno dato vita a una profonda riorganizzazione dei servizi registrano incrementi davvero significativi – conclude Fabbrini –. Seguendo le linee guida del nostro piano industriale, stiamo proseguendo il lavoro in modo progressivo nell’intero ambito”.

I dati in provincia di Grosseto

Complessivamente, nel 2023, nella provincia di Grosseto (216.290 abitanti) sono state prodotte 137.792 tonnellate di rifiuti con il 59,43% di differenziata (+3,64% rispetto l’anno precedente).

Nel 2023, fa registrare la miglior performance il comune di Arcidosso al 73,12%, seguito da Gavorrano (69,07%), Magliano in Toscana (68,59%) e Castell’Azzara al 67,56%. Balzo in avanti di quasi 15 punti per Castiglione della Pescaia, che supera il 60%, Seggiano (58,18%, +7) e Capalbio, che continua a crescere per il secondo anno consecutivo e si assesta al 51,54% (+8,5 punti percentuali).

Superano il 65% di differenziata Massa Marittima (66,79%), Castel del Piano (66,48%), Monterotondo Marittimo (65,98%), Follonica (65,59%) e Scarlino (65,42%).

Il capoluogo Grosseto conferma il trend di crescita e registra un aumento di oltre 5 punti, superando per la prima volta i 65 punti percentuali (65,28%).