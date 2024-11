Psicologia dell’emergenza per un soccorso inclusivo: tutto esaurito per il convegno al Polo universitario

Grosseto. Il convegno sul tema della psicologia dell’emergenza per un soccorso inclusivo, organizzato da La Farfalla Odv Grosseto, dall’organizzazione sindacale UilPa Vigili del Fuoco Toscana e Grosseto, in collaborazione con il Polo universitario grossetano, si è svolto ieri, con grande soddisfazione degli organizzatori.

Quasi duecento persone, rappresentanti i 37 soggetti addetti ai lavori che hanno aderito al progetto, si sono confrontate approfonditamente su questa importante tematica.

“Dal confronto tra i protagonisti della sicurezza e del soccorso che fronteggiano le emergenze sono derivati alcuni punti che rappresentano l’urgenza del lavoro di squadra da svolgere d’ora in avanti, per rispondere adeguatamente alla necessità di fare gruppo – si legge in un comunicato degli organizzatori -. Il convegno ha rappresentato una grande opportunità per approfondire come il supporto psicologico possa aiutare le persone a gestire lo stress post-traumatico, favorendo un ritorno alla normalità e mitigando le conseguenze a lungo termine.”

Il vice presidente della Provincia Valentino Bisconti, consigliere delegato alla Protezione Civile, ha portato il saluto del presidente Francesco Limatola, che ha ringraziato per l’iniziativa, alla quale l’Ente ha concesso il patrocinio: “L’aspetto emotivo durante le emergenze, oltre che per le persone colpite, è rilevante anche per i soccorritori sia professionisti che volontari, che affrontano esperienze molto forti, e sono sempre più importanti la formazione e l’informazione, ma anche l’attenzione verso gli aspetti emotivi nel post emergenza – ha spiegato nel suo messaggio Limatola -: ricordo quanto è stata dolorosa la mia esperienza da volontario a San Giuliano di Puglia con il crollo della scuola. Complimenti agli organizzatori del convegno ma anche a tutte le istituzioni ed al volontariato, che hanno partecipato e dato il loro contributo. Questo convegno dà degli spunti molto interessanti da sviluppare in futuro”.

Le sinergie create dagli organizzatori sono infatti il principale risultato ottenuto da questo progetto e scaturiscono dalle attività svolte lo scorso anno al primo convegno della UilPa Vigili del Fuoco, realizzato al Polo universitario nell’ottobre 2023 sul tema della sicurezza inclusiva e del soccorso inclusivo.

Di rilievo, come lo scorso anno, l’intervento dell’architetto Elisabetta Schiavone, per Soluzioni emergenti: “La migliore risposta all’emergenza si prepara giorno per giorno, quotidianamente. Con la prevenzione, per mitigare gli effetti di fenomeni che comunque accadranno, e con la definizione di un sistema di misure e relazioni in grado di attivarsi nel momento in cui l’incidente o l’evento naturale si verificano. La preparazione della risposta è fondamentale affinché un evento non assuma le dimensioni di un disastro. E non occorre certo guardare oltre confine per osservare esperienze che nel nostro Paese sono ormai all’ordine del giorno. Questa consapevolezza genera esperienze virtuose e parallelamente promuove la cultura della sicurezza inclusiva. Troppo spesso ci si dimentica infatti che da una parte e dall’altra del soccorso ci sono esseri umani e che pianificazione e addestramento sono necessarie per migliorare la risposta e gestire anche l’impatto che gli eventi hanno sulle persone. La progettazione inclusiva considera tutti gli aspetti dell’ambiente fisico e sociale in cui le persone si troveranno ad affrontare l’emergenza”.

La registrazione del convegno è disponibile in forma integrale al link: https://www.polouniversitariogrosseto.it/.