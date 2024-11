Lavori di AdF per una perdita su una condotta: possibili intorbidamenti dell’acqua in tutta la città

Grosseto. Per lavori urgenti, già terminati, di ripristino sulla rete idrica in via Giotto, a Grosseto, che è stata interessata oggi, 12 novembre, da una consistente perdita sulla condotta di maggiore portata, possibili fenomeni di intorbidimento dell’acqua in tutta la città di Grosseto, i quali si risolveranno progressivamente e il flusso idrico si normalizzerà, salvo imprevisti, nella giornata di domani 13 novembre.

“Si ringraziano i cittadini che, attraverso i canali aziendali dedicati, hanno fatto prevenire segnalazioni e informazioni – si legge in una nota di Adf –, la collaborazione attiva è preziosa per poter intervenire al meglio e tempestivamente”.