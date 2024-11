Psicologia dell’emergenza e soccorso inclusivo: se ne parla in un convegno

Grosseto. Arriva in città il convegno su sicurezza inclusiva e soccorso inclusivo, dedicato alla psicologia dell’emergenza: a confronto esperti ed addetti ai lavori al Polo universitario grossetano, mercoledì 13 novembre alle 10.00.

“Siamo fieri di aver ottenuto la partecipazione di 37 soggetti pubblici e privati a questo nostro convegno”, annuncia Sergio Rubegni, segretario del sindacato dei Vigili del Fuoco della UilPa di Grosseto e coordinatore dell’evento, organizzato da La Farfalla Odv di Grosseto e UilPa Vigili del Fuoco Toscana e Grosseto, in collaborazione con il Polo universitario grossetano.

“Ringraziamo pubblicamente tutte le autorità – prosegue Sergio Rubegni –, le Forze dell’Ordine, le istituzioni, gli enti e le associazioni di tutto il territorio provinciale ed alcune di spessore internazionale, tutti uniti da un obiettivo primario, quello di costruire un’importante sinergia tra i diversi attori addetti ai lavori nel campo della sicurezza e del soccorso, che hanno aderito anche quest’anno al nostro secondo evento sul tema della sicurezza inclusiva e del soccorso inclusivo. Le sinergie create sono infatti il principale risultato ottenuto da questo progetto e scaturiscono dalle attività svolte lo scorso anno al primo convegno della UilPa Vigili del Fuoco, che fu realizzato al Polo universitario nell’ottobre 2023”..

“E’ molto importante ribadire – prosegue Sergio Rubegni – che questo successo trae la propria forza dalla decisa volontà di crescere uniti, convinti che la coesione e la collaborazione che si sono sviluppate nel gruppo possano essere di buon auspicio per il prosieguo del nostro percorso. Ringrazio per ciò che ha scritto sul nostro convegno il Questore di Grosseto, Claudio Ciccimarra: ‘Il convegno sulla psicologia dell’emergenza è essenziale per diverse ragioni, le emergenze, che siano calamità naturali, incidenti, o eventi traumatici, generano sofferenza profonda e lasciano spesso cicatrici emotive durature. Il convegno rappresenta un’opportunità per approfondire come il supporto psicologico possa aiutare le persone a gestire lo stress post-traumatico, favorendo un ritorno alla normalità e mitigando le conseguenze a lungo termine. Sono convinto che il convegno diventi quindi un luogo di dialogo e scambio di buone pratiche che fornirà spunti di riflessione e strumenti per affrontare momenti difficili con competenza ed umanità’”.

“Un plauso va anche alla dottoressa Fausta Cosciotti – conclude Sergio Rubegni –, medico psicoterapeuta della nostra Questura e relatore al convegno, per quanto ha dichiarato nella conferenza stampa in Comune: ‘Dobbiamo fare squadra da subito onde evitare di incontrarci solamente durante le calamità e le esercitazioni’”.

Il convegno sarà visibile in diretta al link https://www.polouniversitariogrosseto.it/

Per informazioni: tel. 339.7239258 – e-mail: vigilidelfuoco.grosseto@uilpa.it