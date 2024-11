Un nuovo Dirigente della Divisione anticrimine della Polizia: ecco chi è

Grosseto. E’ giunto in provincia il nuovo Dirigente della Divisione anticrimine, primo Dirigente della Polizia di Stato, il dottor Paolo Malorni.

Paolo Malorni, in possesso di una laurea magistrale in Giurisprudenza e di master di II livello in Scienze delle migrazioni, è entrato nella Polizia di Stato nel 1990, dopo aver frequentato il 7° corso quadriennale per funzionari all’Istituto superiore di Polizia.

Nel 1995 è stato nominato vice Commissario ed è stato assegnato al XII Reparto Mobile di Reggio Calabria. Promosso Commissario nel 1999, è stato trasferito in Sardegna per assumere l’incarico del Reparto Prevenzione Crimine di Abbasanta (Oristano).

Nel 2004, promosso vice Questore aggiunto, è stato trasferito a Civitavecchia per dirigere l’Ufficio Polizia di frontiera presso quello scalo marittimo, dove è rimasto fino al 2012, anno in cui è stato trasferito al Centro operativo Dia di Roma, quale responsabile del aettore Indagini di Polizia Giudiziaria.

Nel 2018, promosso vice Questore, è stato trasferito a Chiusi per assumere l’incarico di Dirigente del locale Commissariato distaccato.

Nel 2022, promosso primo Dirigente, è stato trasferito a Firenze quale Dirigente del Commissariato sezionale di San Giovanni; nel 2023 è stato trasferito ad Arezzo per assumere l’incarico di Dirigente della Polizia Amministrativa.

A Paolo Malorni il Questore Claudio Ciccimarra ha dato un caloroso benvenuto a Grosseto, augurandogli buon lavoro.