“Psicologia dell’emergenza per un soccorso inclusivo”: convegno al Polo universitario

Grosseto. Quando accadono fatti terribili nelle nostre comunità, nei nostri Paesi e nel mondo, si rende necessario allungare la mano a coloro che ne sono stati colpiti. Il soccorso psicologico prevede un aiuto umano, di sostegno, e pratico, alle persone colpite da eventi critici.

Le forze estreme e distruttive dei disastri, anche se di breve durata, possono avere effetti profondi sulla stabilità dell’individuo, della comunità e delle nazioni.

Con lo scopo di approfondire questa importante tematica, l’organizzazione di volontariato La Farfalla Odv di Grosseto e le segreterie nazionale, regionale della Toscana e provinciale di Grosseto del sindacato UilPa Vigili del Fuoco, in collaborazione con la Fondazione Polo universitario grossetano e Soluzioni Emergenti Sicurezza Progettazione Inclusiva, con il patrocinio di Regione Toscana, Provincia di Grosseto, Comune di Grosseto, organizzano il convegno sul tema: “La psicologia dell’emergenza per un soccorso inclusivo”.

Il convegno si svolgerà mercoledì 13 novembre, dalle 10.00 alle 12.00, nell’aula magna del Polo universitario grossetano, in via Ginori 43.

“Questo convegno rappresenta un’importante occasione di confronto e di approfondimento tra gli attori locali coinvolti nelle emergenze – commenta il primo cittadino Antonfrancesco Vivarelli Colonna –. Nel mio ruolo di sindaco sono più volte stato chiamato a gestire emergenze importanti. Penso, ad esempio, alla pandemia di Covid-19, che ha messo i sindaci di fronte a una delle sfide più difficili della loro carriera, ma anche alle recenti chiusure delle scuole cittadine a fronte del maltempo. Ogni emergenza, che si tratti di un disastro naturale o di una crisi sanitaria come quella che abbiamo vissuto, ha anche un impatto psicologico profondo sulla popolazione: la solitudine, l’ansia, il dolore per le perdite, sono vissuti che vanno affrontati con sensibilità e con il supporto giusto. In questo contesto, un sentito e doveroso ringraziamento va ai volontari, veri esempi di impegno civico, di solidarietà e di dedizione al bene comune”.

“Il convegno sulla psicologia dell’emergenza è essenziale per diverse ragioni – afferma il Questore della provincia di Grosseto, Claudio Ciccimarra -, le emergenze, che siano calamità naturali, incidenti, o eventi traumatici, generano sofferenza profonda e lasciano spesso cicatrici emotive durature. Il convegno rappresenta un’opportunità per approfondire come il supporto psicologico possa aiutare le persone a gestire lo stress post-traumatico, favorendo un ritorno alla normalità e mitigando le conseguenze a lungo termine. Sono convinto che il convegno diventi quindi un luogo di dialogo e scambio di buone pratiche che fornirà spunti di riflessione e strumenti per affrontare momenti difficili con competenza ed umanità”.

“Il convegno ‘La psicologia dell’emergenza per un soccorso inclusivo’ che si terrà nell’aula magna della Fondazione Polo universitario grossetano, è la prosecuzione di un lavoro di squadra iniziato lo scorso anno per la disseminazione, la divulgazione e la promozione della cultura dell’emergenza che, insieme a quella altrettanto importante della prevenzione, rappresenta un percorso di crescita della società civile – dichiara Gabriella Papponi Morelli, presidente della Fondazione Polo universitario grossetano -. Consapevolezza e capacità di azione possono fare la differenza nei molteplici casi di emergenza a cui la realtà contemporanea ci espone; il ruolo della Fondazione Polo universitario grossetano non è solo di erogare corsi accademici, ma anche di formare i cittadini a gestire le risorse personali e comuni in modo virtuoso ed efficace”.

“Grazie alla collaborazione intrapresa da Neuropeculiar con il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma e alla partecipazione al convegno realizzato da UilPa Vigili del Fuoco lo scorso anno, qui a Grosseto, dal titolo ‘Sicurezza inclusiva e soccorso inclusivo’, si è attivata una collaborazione con il sindacato UilPa nel capoluogo maremmano – sottolinea Alice Sodi, di Neuropeculiar Aps, Movimento per la biodiversità neurologica –. Questo progetto nasce dalla loro iniziativa di organizzare giornate di esercitazione in cui coinvolgere anche bambini e bambine con disabilità, autismo e altre condizioni. Fin da subito, abbiamo discusso di quali dovessero essere le condizioni necessarie per garantire una partecipazione sicura e rispettosa per questi bambini e bambine”.

“L’associazione La Farfalla e la Fondazione Villa Elena, in un connubio di intenti, mostrano alla cittadinanza, attraverso la giornata del 13 novembre, la volontà di costruire un sistema di risposta a 360 gradi sul supporto psicologico nelle varie fasi di lutto o evento avverso – dichiara Loriana Landi, presidente de La Farfalla -. Le due associazioni metteranno, inoltre, a disposizione la propria struttura, in caso di emergenza/urgenza, della Protezione civile e nella sala conferenze si svolgeranno percorsi di aggiornamento o coordinamento. In conclusione si ringraziano tutti i partecipanti al convegno, augurandoci che sia solo l’inizio di un percorso più strutturato, a completamento dell’organizzazione già in essere sul territorio”.

“La migliore risposta all’emergenza si prepara giorno per giorno, quotidianamente. Con la prevenzione, per mitigare gli effetti di fenomeni che comunque accadranno, e con la definizione di un sistema di misure e relazioni in grado di attivarsi nel momento in cui l’incidente o l’evento naturale si verificano – spiega l’architetto Elisabetta Schiavone, di Soluzioni Emergenti Srl -. La preparazione della risposta è fondamentale affinché un evento non assuma le dimensioni di un disastro. E non occorre certo guardare oltre confine per osservare esperienze che nel nostro Paese sono ormai all’ordine del giorno. Questa consapevolezza genera esperienze virtuose e parallelamente promuove la cultura della sicurezza inclusiva. A Grosseto, mercoledì 13 novembre affronteremo il tema della psicologia dell’emergenza per garantire un soccorso inclusivo che consideri tutte le persone coinvolte, vittime e soccorritori. Troppo spesso ci si dimentica, infatti, che da una parte e dall’altra del soccorso ci sono esseri umani e che pianificazione e addestramento sono necessarie per migliorare la risposta e gestire anche l’impatto che gli eventi hanno sulle persone. La progettazione inclusiva considera tutti gli aspetti dell’ambiente fisico e sociale in cui le persone si troveranno ad affrontare l’emergenza”.

Il programma

Numerosi e di rilievo gli interventi previsti dal programma:

Saluto del sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna;

di Grosseto saluto del presidente della Fondazione Polo universitario Gabriella Papponi Morelli.

I relatori saranno:

Giuseppe Romano, già Dirigente generale dei Vigili del Fuoco, che interverrà sul tema “Gli aspetti psicologici degli operatori del soccorso nelle emergenze e nelle catastrofi: esperienze, rischi, prevenzione, protezione, formazione”;

già Dirigente generale dei Vigili del Fuoco, che interverrà sul tema “Gli aspetti psicologici degli operatori del soccorso nelle emergenze e nelle catastrofi: esperienze, rischi, prevenzione, protezione, formazione”; Fausta Cosciotti, esperta in psicologia dell’emergenza e membro della Polizia di Stato, che interverrà sul tema “La psicologia dell’emergenza nella Polizia di Stato, una realtà consolidata”;

esperta in psicologia dell’emergenza e membro della Polizia di Stato, che interverrà sul tema “La psicologia dell’emergenza nella Polizia di Stato, una realtà consolidata”; Paolo Bernardini, psicologo dell’emergenza dell’Associazione nazionale Vigili del Fuoco, che interverrà sul tema “Lo stress del Vigile del Fuoco, il ciclo del soccorso e gli interventi straordinari, come gestirlo prima, durante e dopo le operazioni di soccorso”;

psicologo dell’emergenza dell’Associazione nazionale Vigili del Fuoco, che interverrà sul tema “Lo stress del Vigile del Fuoco, il ciclo del soccorso e gli interventi straordinari, come gestirlo prima, durante e dopo le operazioni di soccorso”; Irene Barbarisi, esperta in psicologia dell’emergenza, autore del libro “Lo stress in emergenza, manuale di sopravvivenza per operatori del 118 (e non solo)”, che interverrà sul tema “Lo stress in emergenza per gli operatori del 118”;

esperta in psicologia dell’emergenza, autore del libro “Lo stress in emergenza, manuale di sopravvivenza per operatori del 118 (e non solo)”, che interverrà sul tema “Lo stress in emergenza per gli operatori del 118”; Elisabetta Schiavone, direttore tecnico di Soluzioni Emergenti srl, che interverrà sul tema “Il contributo della progettazione inclusiva nella costruzione della risposta all’emergenza. Variabilità umana e impatto psicologico dell’ambiente fisico e sociale sulle persone coinvolte nei disastri”;

direttore tecnico di Soluzioni Emergenti srl, che interverrà sul tema “Il contributo della progettazione inclusiva nella costruzione della risposta all’emergenza. Variabilità umana e impatto psicologico dell’ambiente fisico e sociale sulle persone coinvolte nei disastri”; La Farfalla cure palliative Odv, con Roberto Vittorio Martinelli, Federica Finocchi, Elisabetta Ciacci, Ilaria Rossi, sul tema “La missione dell’associazione la Farfalla e le prospettive future nel supporto al trauma”.

Interventi di:

Neuropeculiar, Movimento per la biodiversità neurologica, con Roberto Mastropasqua;

Movimento per la biodiversità neurologica, con Regione Toscana con il Disability Manager Simone Cappelli;

con il Disability Manager Uilpa Vigili del Fuoco con il segretario generale Alessandro Pinti.

Il convegno sarà visibile in diretta streaming all’indirizzo: www.polouniversitariogrosseto.it

Per informazioni, è possibile rivolgersi al coordinatore organizzativo del convegno, Sergio Rubegni, all’indirizzo e-mail vigilidelfuoco.grosseto@uilpa.it o al numero +39.339.7239258 .