Grosseto. Confindustria Toscana Sud apprende “con soddisfazione che il commissario straordinario per la strada di grande comunicazione E78 Massimo Simonini, con la richiesta di rilascio del provvedimento di Valutazione di impatto ambientale (Via) del tratto umbro della Due Mari, ha esaurito la seconda fase progettuale per il completamento di questa grande opera.

“Ciò costituisce un passaggio molto importante nella lunga storia della Due Mari perché con questo atto si chiude l’ultimo tassello almeno in merito alla scelta degli itinerari; mentre deve essere avviata la terza fase, vale a dire quella della progettazione esecutiva per appaltare i lavori – continua la nota di Confindustria Toscana Sud -. Per i tre lotti da completare, da Siena a Palazzo del Pero, è prevista nei prossimi mesi la consegna del progetto esecutivo al Ministero dei trasporti e delle infrastrutture per il finanziamento e l’appalto delle opere. Inoltre, sono in fase avanzata di esecuzione i lavori fra Siena e Grosseto ed è stato avviato il recupero e la sistemazione della galleria della Guinza, al confine fra Umbria e Marche. Come è noto gli interventi sopra descritti sono da sempre stati auspicati e sollecitati da Confindustria Toscana Sud”.

“Il valore economico, sociale ed ambientale generato dal completamento della Due Mari è enorme da tutti i punti di vista: tempi di percorrenza, livello di sicurezza stradale, valorizzazione e benessere delle aree interne, riduzione del traffico (specie quello di attraversamento dei centri abitati), riduzione delle emissioni – termina il comunicato – e positive ricadute economiche ed occupazionali collegate all’esecuzione delle opere”.