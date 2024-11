Alla scoperta de “Il turista per sempre”: il biglietto del Gratta e Vinci ispirato alle vacanze

Il Gratta e Vinci è uno dei divertimenti più apprezzati dagli italiani. Introdotto nel 1994, è diventato con il passare del tempo una vera e propria tradizione.

Oggi vi raccontiamo qualcosa di più su uno dei nuovi biglietti introdotti di recente. Il suo nome è Il Turista per Sempre e si ispira alla voglia di tutti noi di trascorrere una vita in vacanza, per parafrasare il titolo di una canzone portata a Sanremo nel 2018 dal gruppo Lo Stato sociale. A chi non piacerebbe?

Caratteristiche del nuovo biglietto e dove acquistarlo

Il Turista per sempre testimonia la capacità di innovarsi e rinnovarsi del Gratta e Vinci, non solo a livello di grafica, ma di dinamica di gioco.

Il meccanismo è piuttosto semplice: è possibile, infatti, ottenere sia una vincita subito, che una rendita distribuita gradualmente più avanti nel tempo: ecco da dove prende forma l’origine del nome.

Il costo è di 5€ e l’acquisto può essere fatto anche qui, ovvero tramite l’applicazione ufficiale del gioco. Si chiama My Lotteries ed è scaricabile gratuitamente da desktop come da mobile, attraverso i cellulari o i tablet con circuito iOS oppure Android.

Il giocatore può decidere di partecipare a due tipi di gioco:

gioco 1 . Basta grattare “i numeri vincenti” e scoprire l’esito della giocata.

. Basta grattare “i numeri vincenti” e scoprire l’esito della giocata. gioco 2. Bisogna grattare la parte con la scritta il “Simbolo vincente” e controllare se si è vinto.

In caso di vincita

Quando compare per due volte la scritta “Turista per sempre” il giocatore è molto fortunato. Come mai? In questo caso si ottiene un premio che risulta pari a una cifra di 300.000 euro, nonché di 6.000 euro per altri 20 anni e un bonus finale che ammonta a 100.000 euro.

Non si tratta dell’unica tipologia di vincita messa in campo dal biglietto, dal momento che ci sono diversi premi intermedi. Per scoprire di più sulle reali probabilità di vincita è possibile consultare il sito di ADM: l’ente nazionale a tutela di un gioco consapevole e responsabile che mette a disposizione tali statistiche. Questo nell’ottica della più completa trasparenza e sicurezza.

Per controllare, invece, se si è vinto, il nostro consiglio è quello di scaricare l’app di verifica Gratta e Vinci, utilizzabile anche per giochi popolari come Lotto, 10eLotto e MillionDAY. A cosa serve? Si rivela un valido supporto per controllare le vincite conseguite tramite biglietti o scontrini, il tutto in maniera completamente gratuita. Si tratta di una versione semplificata dell’App di gioco My Lotteries, disponibile su PLAY Store Android e specifica per il controllo delle vincite.

Il ruolo di ADM a supporto del Gratta e Vinci

Il Gratta e Vinci è un gioco che fin dalla sua introduzione ha prestato attenzione alla sicurezza di chi decide di avvalersene per trascorrere in maniera gradevole il proprio tempo libero.

Lo conferma il fatto che dal 1994 in poi ogni sua parte è stata soggetta all’approvazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli: una prassi tipica delle piattaforme concepite nel segno della legalità, le uniche da considerarsi sicure e davvero divertenti in Italia.