Presentato il calendario 2025 dei Carabinieri: è incentrato sul rapporto tra l’Arma e i giovani

Grosseto. E’ stato presentato questa mattina, nella sede del Comando provinciale di Grosseto, il calendario storico dell’Arma dei Carabinieri.

La pubblicazione del calendario giunta alla sua 92^ edizione: dopo l’interruzione post-bellica dal 1945 al 1949, venne ripresa regolarmente nel 1950 e da allora è stata puntuale interprete, con le sue tavole, delle vicende dell’Arma e, attraverso di essa, della Storia d’Italia.

“I Carabinieri e i giovani” è il tema di questa edizione, realizzata con il contributo di celebri personaggi dello scenario artistico-letterario italiano: Marco Lodola e Maurizio De Giovanni.

Il primo ha curato la veste grafica dell’opera, mentre il secondo, scrittore partenopeo di successo, ha redatto i testi all’interno del calendario.

Il calendario

I testi che accompagnano le 12 tavole dei mesi del 2025 descrivono un dialogo epistolare fra un Maresciallo Comandante di Stazione, vedovo, e suo figlio, studente alle prese con le sfide del quotidiano e con il dolore per la scomparsa della madre. Il Maresciallo utilizza come chiave di dialogo alcuni racconti del suo lavoro, parlando di alcuni episodi di servizio che toccano temi come il bullismo, le dipendenze, la salvaguardia dell’ambiente e del rispetto per l’altro, l’inclusività e la solitudine sociale.

Il calendario termina con una riflessione sulla solitudine da parte del Maresciallo

“Il calendario dei Carabinieri è un vanto per i cittadini – ha sottolineato il Colonnello Sebastiano Arena, Comandante provinciale dell’Arma -. Non è possibile acquistarlo, ma viene regalato esclusivamente dagli appartenenti all’Arma”.

Oltre al calendario, è stata pubblicata anche l’edizione 2025 dell’agenda, la cui opera rappresenta la continuità editoriale del calendario, riportando le storie di De Giovanni come apertura di ogni singolo mese. Poi c’è il calendario da tavolo, dedicato anche quest’anno al tema “I Carabinieri nei borghi più belli d’Italia”, ed ancora il planning, incentrato sul tema “L’impegno internazionale dei Carabinieri”.

Sia l’agenda, che il calendario da tavolo e il planning, possono essere acquistati da Carabinieri o associazioni di membri dell’Arma.

Il ricavato di questi prodotti editoriali sarà devoluto ad un ospedale pediatrico, individuato quest’anno nel Santobono di Napoli.

La tiratura complessiva del calendario è di un milione e 200mila copie.