Gazebo dell’Anpi in piazza Dante: dolci sorprese per i bambini

Grosseto. In occasione dell’ultimo giorno di mercato cittadino nel capoluogo maremmano prima della Festa dell’Unità nazionale del prossimo 4 novembre, la sezione “Carla Nespolo” si mette a disposizione delle cittadine e dei cittadini per l’intera giornata del 31 ottobre per iscriversi o rinnovare la propria adesione all’Anpi, ente morale che da esattamente ottant’anni contribuisce all’affermazione dei valori democratici ed antifascisti alla base della Repubblica nata dalla Resistenza all’occupazione nazifascista.

«Nel corso di quest’ultimo giorno di ottobre – spiega Daniela Castiglione, presidente della sezione Anpi grossetana – sarà possibile dialogare con i volontari dell’associazione anche sulle iniziative promosse attraverso la “Grande Alleanza democratica e antifascista per la persona, il lavoro e la socialità” e attraverso la piattaforma internazionale “Europe fo Peace”, che in questi anni ha sensibilizzato moltissime persone anche in Maremma sui temi del dialogo e del disarmo, come avvenuto con le due fiaccolate lungo le Mura medicee del capoluogo di provincia e la manifestazione per la pace organizzata proprio sabato 26 a Firenze, alla quale abbiamo partecipato con grande convinzione e determinazione. Compito fondamentale dell’associazione rimangono certamente la memoria attiva e l’impegno a valorizzarla, ma è altrettanto importante il forte richiamo alle istituzioni, locali e nazionali, sull’importanza di non disperdere le lezioni della storia, come nel caso degli innumerevoli conflitti presenti nel mondo che distruggono vite e speranze».

Il gazebo della sezione “Carla Nespolo” sarà operativo ininterrottamente dalle 9 alle 19 di giovedì 31 ottobre, come sempre in piazza Dante Alighieri.

Per avere maggiori informazioni sulle giornate del tesseramento e sulle altre iniziative organizzate a Grosseto dall’Associazione nazionale Partigiani d’Italia è possibile contattare la sezione all’indirizzo e-mail GrossetoANPI@gmail.com o visitare la pagina social www.Facebook.com/GrossetoANPI.