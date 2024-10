Ecco l’App Iren Ambiente: le informazioni sui servizi di Sei Toscana a portata di smartphone e tablet

Grosseto. Tutte le informazioni sui servizi ambientali dei 104 Comuni della Toscana sud-est a portata di smartphone e tablet. Ecco App Iren Ambiente, l’applicazione, sviluppata dal Gruppo Iren, utile per informare e supportare gli utenti in tutte le attività legate ai servizi di raccolta dei rifiuti che Sei Toscana eroga sul territorio.

L’app è disponibile gratuitamente per il download per sistemi Android e IOS e mira a fornire informazioni complete, tempestive e personalizzate, integrando diverse funzionalità in un unico strumento.

“Possiamo proprio dire che l’ambiente è sempre più a portata di mano – dichiara il presidente di Sei Toscana, Alessandro Fabbrini –. L’ingresso di Sei Toscana nel mondo del Gruppo Iren porta un ulteriore beneficio alle nostre comunità, mettendo a disposizione di tutti, in modo gratuito, uno strumento utile per gestire correttamente i propri rifiuti. La nuova app prende il posto di quella utilizzata da Sei Toscana in questi anni, portando alcune migliorie e offrendo diverse funzionalità per il cittadino”.

La App

App Iren Ambiente fornisce assistenza per differenziare correttamente i rifiuti domestici grazie ad un innovativo sistema che permette il riconoscimento del prodotto inquadrando il codice a barre con la fotocamera e indicando così all’utente dubbioso il modo più corretto per conferirlo, a beneficio della qualità della raccolta differenziata.

Inoltre, per assicurare una comunicazione puntuale e tempestiva tra Sei Toscana e l’utente, l’applicazione fornisce tempestivamente avvisi e notizie riguardanti i servizi in essere nel proprio comune, eventuali aggiornamenti e variazioni, incluso un servizio di notifica ad hoc per gli utenti del porta a porta che ricorda quotidianamente la frazione di rifiuto da conferire.

“La qualità dei servizi ambientali non può prescindere da una comunicazione sempre più capillare e personalizzata – commenta Eugenio Bertolini, amministratore delegato di Iren Ambiente –. La App Iren Ambiente, già utilizzata sui territori del Gruppo Iren, va esattamente in questa direzione, poiché permette da un lato di offrire uno strumento efficace e funzionale, dall’altro di rispondere alle esigenze puntuali di ogni cittadino”.

Grazie alla geolocalizzazione, inoltre, gli utenti possono avere tutte le informazioni su luoghi, aperture e rifiuti conferibili nei centri di raccolta e stazioni ecologiche ed i calendari sempre aggiornati della raccolta. Non solo, l’app consente anche di inviare al customer care di Sei Toscana segnalazioni e di effettuare la prenotazione per il ritiro degli ingombranti a domicilio.