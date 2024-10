Zaino sospeso e donazione di saponi e detergenti: il Lions in campo per la solidarietà

Grosseto. Il Lions Club Grosseto Host torna in campo con due iniziative di solidarietà: lo zaino sospeso e la donazione alla parrocchia di Santa Teresa di Calcutta di Grosseto di materiale per la pulizia, come saponi e detergenti.

Lo zaino sospeso è un’iniziativa dedicata agli alunni bisognosi, ispirata al celebre “caffè sospeso” napoletano, che prevede la raccolta di materiale scolastico, coinvolgendo i soci Lions e la generosità dei cittadini grossetani. L’attività di raccolta iniziata sabato scorso durerà fino al termine dell’anno scolastico ed è stata possibile grazie alla disponibilità del direttore dei magazzini Maury’s di Grosseto Massimiliano Passeri.

Nei due punti vendita cittadini, in via Aurelia Nord e in via Teano, sono stati collocati i contenitori per raccogliere i materiali e i manifesti che illustrano lo scopo della raccolta.

La seconda attività di solidarietà ha l’obiettivo di supportare quelle famiglie che non hanno la possibilità di acquistare semplici materiali come quelli per la pulizia della casa. La raccolta sarà effettuata con cadenza settimanale all’interno della parrocchia Santa Teresa di Calcutta a Grosseto (nella zona della Cittadella) e poi verrà distribuito alle famiglie.

Il Lions Club cittadino si occuperà non solo della raccolta, ma anche di tutti gli aspetti burocratici necessari.

“Si tratta di due iniziative che rappresentano un semplice, ma efficace esempio di come l’impegno sociale possa fare la differenza, incarnando il motto dei Lions ‘We serve’ – si legge in una nota del Lions – e dimostrando l’importanza della collaborazione tra associazioni, attività commerciali e cittadini per un futuro più equo e solidale”.

Informazioni: www.lionsclubgrossetohost.it