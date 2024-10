La stagione sportiva è nel pieno del suo svolgimento e sta entrando nella fase più interessante. Gli appassionati di calcio, tennis, basket e tutti gli altri sport potranno godersi tantissimi eventi nelle varie competizioni, nazionali e internazionali tutti dall’esito molto incerto. Le coppe europee, tra l’altro, hanno cambiato formula e si assiste a big match sempre più affascinanti. Di conseguenza, il panorama delle scommesse sportive si rivela ad oggi davvero tanto ampio ed è quindi fondamentale che chi ci si dedica lo faccia in totale sicurezza e senza alcun rischio.

Per scommettere in sicurezza in Italia è essenziale affidarsi a siti legalmente riconosciuti e autorizzati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM). Tali operatori rispettano infatti le normative italiane ed europee sulla sicurezza e tutelano al meglio gli utenti.

È molto semplice riconoscere i siti autorizzati, che presentano il logo ufficiale ADM, e i più noti e validi sono SNAI, Planetwin, Eurobet, Sisal, William Hill, ma anche Goldbet e il più recente Betsson. Un vantaggio dei siti autorizzati è la presenza di diverse opzioni per agevolano un gioco responsabile andando ad offrire strumenti, come il limite massimo di spesa settimanale, tempo di gioco e le pause forzate. Queste misure sono di grande aiuto a chi non vuole farsi prendere troppo la mano e mantenere il controllo. Inoltre, diventa importante affidarsi a questo tipo di operatori per evitare situazioni spiacevoli, perché giocare su siti non autorizzati può comportare dei rischi per il proprio capitale, come ad esempio la chiusura improvvisa del proprio conto gioco, oppure la mancata riscossione di una vincita a causa di un sistema di pagamento non riconosciuto. Magari il bonus o la proposta più ricca possono invogliare a puntare su uno di questi ma, a conti fatti, il gioco non vale la candela.

Tuttavia, i rischi nascono anche e soprattutto sul piano strettamente legale. Ciò è dovuto al fatto che tutte le vincite andrebbero dichiarate, dal momento che non sono già tassate dallo Stato, e quindi si può andare incontro ad una salata multa per evasione fiscale. Ma come distinguere i siti legali da quelli illegali in Italia? Uno dei modi principali per riconoscere un sito non autorizzato è quello di controllare il dominio: se questo è diverso da “.it” c’è da allarmarsi. Un altro elemento che permette di individuare un sito non autorizzato è l’assenza del logo ADM, che troviamo invece negli angoli della home dei siti autorizzati. Infine, un’altra caratteristica dei siti non autorizzati è la presenza di giochi o discipline poco morali come i combattimenti.