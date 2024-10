Aggressione Pronto soccorso, Ordine dei medici: “Subito in atto misure antiviolenza del nuovo Decreto”

Grosseto. «Il nuovo, gravissimo, episodio di violenza contro un medico che si è registrato nella notte tra sabato e domenica al Pronto soccorso dell’ospedale Misericordia di Grosseto rende più che mai urgente l’applicazione delle misure previste dal Decreto legge approvato poche settimane fa dal Consiglio dei Ministri per contrastare la violenza nei confronti degli operatori sanitari».

La presidente dell’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri di Grosseto, Paola Pasqualini, interviene in merito all’aggressione subìta da un medico dell’ospedale Misericordia, colpito da calci e pugni nel corso di una consulenza specialistica successiva alla visita in Pronto soccorso cui era stato sottoposto un 38enne che poi è fuggito.

«Innanzitutto – dichiara la dottoressa Pasqualini – siamo vicini al nostro collega rimasto ferito in questa brutale, assurda aggressione. È l’ennesimo inaccettabile episodio di violenza che vede vittima un professionista impegnato unicamente a svolgere al meglio il proprio lavoro, al servizio di tutti i cittadini, in un ambito così importante come la salute. Non possiamo più restare inermi di fronte a questa situazione: ora, con l’approvazione del nuovo Decreto legge, esistono nuovi strumenti che possono servire sia come deterrente che ad assicurare rapidamente alla giustizia i responsabili degli episodi di violenza, come l’arresto in flagranza differita tramite le videoregistrazioni. Apprendiamo da una comunicazione dell’Azienda sanitaria che sono state acquisite tutte le immagini della videosorveglianza disponibili e condividiamo l’auspicio del direttore generale che su questa vicenda venga fatta rapidamente giustizia».