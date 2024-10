Nubifragi e maltempo in Maremma: super lavoro per il Consorzio di Bonifica

Grosseto. Quattro giorni di mobilitazione del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud per far fronte alla pesante ondata di maltempo che si è abbattuta sulla Maremma.

I tecnici e gli operatori di Cb6 sono intervenuti sin dalla notte tra mercoledì 23 e giovedì 24 per monitorare la situazione dei corsi d’acqua nelle due province di Siena e Grosseto.

Le maggiori criticità sono state rilevate su fossi tombati, attraversamenti stradali e tombini, opere sulle quali il Consorzio ha vigilato, pur non essendo di competenza dell’ente.

Il bilancio del maltempo

Le zone più colpite da questa nuova ondata di maltempo sono state la pianura grossetana e la zona sud della Maremma. Nel Grossetano si sono registrate piene di fossi e torrenti che però, anche grazie alle corrette manutenzioni ordinarie, non hanno creato particolari disagi, fatta eccezione per allagamenti che hanno interessato alcune zone depresse.

Situazione analoga, ma aggravata da precipitazioni ancora più intense, nei territori comunali di Capalbio, Orbetello e Monte Argentario: questo ha reso necessari maggiori interventi da parte dell’ent,e che ha presidiato in particolare le idrovore di Ponente e Levante, nel comune di Capalbi,o e le idrovore di Torre Saline e Camporegio, al servizio della piana di Albinia.

Gli impianti di Torre Saline e Camporegio, nonostante un blackout elettrico causato probabilmente dal maltempo, hanno continuato a funzionare grazie ai gruppi elettrogeni installati preventivamente in queste apparecchiature. Tutte le idrovore sul territorio sono comunque state attivate per gestire la grande quantità d’acqua presente nel reticolo, in particolare quelle di Cernaia e del Beccarello.

I corsi d’acqua principali hanno subito ingrossamenti diffusi, che però non hanno interessato le golene.