Nucleare, il comitato allestisce un gazebo in centro: “Parleremo dei benefici delle centrali”

Grosseto. Il comitato Nucleare e Ragione di Grosseto organizza per sabato 26 ottobre, dalle 9 alle 18, un gazebo informativo in piazza Ettore Socci, nel cuore del centro storico di Grosseto.

L’iniziativa si svolge nell’ambito della sesta edizione di Stand Up for Nuclear, una manifestazione internazionale che si tiene in oltre 30 città italiane tra settembre e ottobre 2024, con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sui benefici delle tecnologie nucleari.

“L’evento di Grosseto è dedicato ad avviare un dibattito aperto con la cittadinanza sul tema del nucleare in Italia, un argomento spesso trascurato o trattato in modo distorto – si legge in una nota del comitato -. Al gazebo, i passanti avranno l’opportunità di confrontarsi su questo tema cruciale e poco dibattuto. Saranno esposti modellini di reattori nucleari, infografiche e materiali informativi che permetteranno a chiunque si fermi di acquisire conoscenze veritiere e accurate, fondamentali per formarsi un’opinione libera da pregiudizi. Ovviamente, i cittadini potranno anche chiedere ulteriori informazioni direttamente agli organizzatori presenti al gazebo”.

“Stand Up for Nuclear ha l’obiettivo di sfatare miti e paure irrazionali legate al nucleare, proponendo una riflessione basata su dati scientifici e sull’importanza di questa tecnologia nel contesto energetico mondiale e della transizione ecologica – termina il comunicato -. I passanti sono invitati a partecipare per contribuire a questo importante confronto pubblico”.

