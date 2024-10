Misericordia, la Uil: “Ascensore per dialisi e oncologia rotto da un anno, la Asl intervenga”

Grosseto. “Siamo alla vigilia dei festeggiamenti per i 60 anni del Misericordia, onore e vanto della sanità pubblica e struttura sanitaria di vitale importanza per la salute dei cittadini di tutta la provincia, che sarà celebrata sabato 16 novembre, ma duole rilevare, come ci è stato segnalato da lavoratori e cittadini, della condizione in cui si trova un ascensore nel presidio ospedaliero”.

A dichiararlo, in un comunicato, è la segreteria della Uil di Grosseto.

“Non c’è che unirci al rammarico che arriva fino allo sdegno per la condizione indecente di alcune zone interne dell’ospedale che danno l’idea di essere abbandonate e a tale proposito segnaliamo un problema che potrebbe essere etichettato come un ‘cold case’ – continua la nota -.È circa un anno che un ascensore, di fondamentale importanza per gli accessi in dialisi, oncologia e pronto soccorso ed altri servizi, localizzato nella palazzina Roscini, ha avuto un solo intervento, quello dell’apposizione di un cartello con scritto ‘guasto’ che grottescamente la fa da padrone e segnala il fermo dello stesso. Già da tempo erano giunte anche alla Uil Fpl segnalazioni da molte parti e ci risulta che il problema era stato più volte segnalato da associazioni e da singoli pazienti, ma nulla, a distanza di quasi un anno, è stato fatto”.

“La Uil intende farsi portavoce di questa situazione di degrado che deve necessariamente essere risolta a breve, senza scuse di vario genere, e chiediamo un intervento da parte del direttore sanitario dell’ospedale, che auspichiamo sia a conoscenza della situazione e, soprattutto, chiediamo quali siano gli interventi che ha messo in campo e i tempi di realizzazione per la soluzione del problema, visto il lungo e continuo disagio che questa situazione comporta e che continua a creare – termina la Uil -. Attendiamo fiduciosi una risposta non formale, ma concreta, che vada alla risoluzione urgente della questione e che il 60° anniversario del Misericordia possa così essere celebrato in modo compiuto”.