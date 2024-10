Continua l’allerta meteo arancione, scuole chiuse in Maremma: ecco dove

Table of Contents

Grosseto.

Monte Argentario

Vista la comunicazione di allerta meteo pervenuta dalla Protezione Civile della Regione Toscana che prevede per la giornata di venerdì 25 ottobre codice arancione per rischio idrogeologico, il sindaco di Monte Argentario con propria ordinanza ha disposto la chiusura delle scuole del Promontorio.

Pertanto domani, 25 ottobre, tutte le scuole di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido, presenti sul territorio comunale di Monte Argentario resteranno chiuse.

Sorano

Anche domani, venerdì 25 ottobre, a causa dell’allerta meteo arancione le scuole del Comune di Sorano resteranno chiuse.

Manciano

Il sindaco di Manciano, Mirco Morini, ha ordinato la chiusura di tutte le scuole di ordine e grado per la giornata di domani, venerdì 25 ottobre, a causa dell’allerta meteo arancione emanata dal Centro funzionale regionale.

Capalbio

Al fine di tutelare la sicurezza della cittadinanza, a seguito dell’allerta meteo con codice “arancione”, il sindaco di Capalbio Gianfranco Chelini proroga l’ordinanza che dispone la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado del territorio, compreso il nido comunale “Hippy hippy hurrà”, per venerdì 25 ottobre.

Orbetello

Il Comune di Orbetello informa la cittadinanza che le scuole di ogni ordine e grado e gli asili nido rimarranno chiusi venerdì 25 ottobre a causa dell’avviso di criticità arancione per rischio idrogeologico idraulico reticolo minore.

Allerta meteo arancione prolungata fino alle 23.59 di venerdì 25 ottobre, durante la quale sono previsti anche forti temporali. In conseguenza di ciò, l’amministrazione comunale lagunare, su ordinanza sindacale, ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado e degli asili nido presenti sul territorio del Comune di Orbetello.

“La decisione è stata assunta per garantire la sicurezza e l’incolumità di bambini, alunni e studenti – si legge in una nota del Comune -. Si raccomanda di seguire le indicazioni fornite dalla Regione Toscana e di rimanere aggiornati su ulteriori comunicazioni. Per ulteriori informazioni, si prega di contattare gli uffici comunali”.

Pitilgiano

Domani, venerdì 25 ottobre, scuole chiuse nel comune di Pitigliano.

“Il Sistema di Protezione civile ha emesso un’allerta di codice arancione per rischio idrogeologico – idraulico sul reticolo minore in corso fino alle 23.59 di venerdì 24 ottobre – si legge in una nota del Comune –. Tutte le scuole di ogni ordine e grado resteranno chiuse. Si raccomanda di prestare attenzione”.

Notizia in aggiornamento