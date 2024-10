“Fermiamo le guerre”, la Cgil partecipa alla manifestazione di Firenze: come prenotare

Grosseto. La Cgil di Grosseto parte per guardare il mondo da Firenze. Non sarà la vetta del campanile di Giotto a far guardare lontano, ma qualcosa che vola ancora più in alto. La Cgil Grosseto sabato 26 ottobre scenderà infatti in corteo per la pace, fondamento di giustizia sociale ed equità.

“Fermiamo le guerre, il tempo della pace è ora” è la bandiera sotto alla quale la Cgil Grosseto va verso la mobilitazione di Firenze insieme ad altre associazioni.

La giornata del 26 ottobre, alla quale partecipa anche la Cgil, è promossa da Europe for Peace, Rete italiana Pace e Disarmo, Fondazione PerugiAssisi per la cultura della pace, AssisiPaceGiusta, Sbilanciamoci. Si svolgerà, con le medesime modalità, anche nelle città di Bari, Cagliari, Milano, Palermo, Roma e Torino.

Dalla provincia di Grosseto la Cgil prevede la partenza di mezzi diretti a Firenze sia dal capoluogo maremmano che da Follonica e da Paganico. La partenza è fissata per le 11, orario che permetterà di arrivare in tempo per le 14 in piazza Santa Maria Novella, dalla quale partirà il corteo. La giornata si chiuderà in piazza Santa Croce alle 17.

«Ogni conflitto segna indelebilmente la storia con divisioni, dolore e vittime – dichiara Monica Pagni, segretaria della Cgil di Grosseto –, crediamo fortemente che i problemi non vadano risolti con le guerre, ma con la negoziazione e il dialogo. Abbiamo due dei più sanguinosi conflitti mondiali proprio ai nostri confini, uno in Ucraina e l’altro in Medio Oriente, anche per questo rimanere indifferenti è doppiamente impossibile»

«L’uomo spesso trova mille scuse per farsi le guerre, ma manca di coraggio per fare la pace – prosegue Pagni –, è quel coraggio, quell’impegno che vogliamo chiamare a gran voce insieme a tanti compagni e amici dalla città di Firenze. È un coraggio necessario per far trovare ai popoli martoriati dalla guerra libertà e giustizia tanto ricercate».

Il programma

Da Grosseto, Follonica e Paganico, la mattina del 26 ottobre partiranno alle 11 i mezzi diretti a Firenze, messi a disposizione dalla Cgil grossetana. «Scendere in corteo per un tema così importante e attuale è un impegno che prendiamo sul serio cercando di mobilitarci al meglio – dichiara Eleonora Bucci (nella foto), responsabile dell’organizzazione della Cgil grossetana –. Siamo convinti che un cambio di rotta dei conflitti in atto sia possibile, è necessario un cessate il fuoco sia in Ucraina che in Medio Oriente».

«A distanza di poco più di un anno dall’attentato del 7 ottobre in Israele, gli scontri in quell’area si sono intensificati e interi territori e popolazioni come quella di Gaza e della Palestina sono stati devastati – dichiara Bucci -. Scendere in piazza per manifestare il bisogno di pace che ha il mondo è quantomai necessario. La Pace è possibile e vogliamo dimostrarlo il 2 ottobre6».

Per partecipare al corteo arrivando a Firenze con i mezzi messi a disposizione dalla Cgil è necessario prenotare il proprio posto sul bus.

È possibile prenotare tramite e-mail, all’indirizzo ebucci@grosseto.tosc.cgil.it, o al telefono (anche WhatsApp), al numero 346.8041543.