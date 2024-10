Maltempo, si alza il livello dell’Ombrone: “Non vi avvicinate alla golena”

Grosseto. Il servizio di piena del Genio civile ha comunicato alla centrale operativa della Protezione civile comunale che, a seguito delle consistenti precipitazioni meteoriche che hanno interessato soprattutto il Senese, è stato raggiunto il livello d’acqua dell’Ombrone di 3,5 metri, misurato all’idrometro del Berrettino.

“Pertanto, siamo entrati nella fase di attenzione con monitoraggio continuo dello stato di piena del fiume Ombrone – si legge in una nota del Comune -. In via prudenziale, si consiglia la cittadinanza di evitare di recarsi presso le vicinanze della golena del fiume”.

Foto di repertorio