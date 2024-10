“Green Pioneer’s Week”: una serie di escursioni gratuite all’insegna del turismo sostenibile

Grosseto. Grosseto si appresta a diventare un punto di riferimento nazionale per il turismo sostenibile con il “Familiarization Trip to Grosseto”, un’iniziativa promossa dall’amministrazione comunale con il supporto della Commissione europea e della Regione Toscana. L’educational tour celebra il riconoscimento della città come European Green Pioneer of Smart Tourism e mette in luce le migliori pratiche nel settore.

Dal 24 al 27 ottobre, Grosseto sarà al centro dell’attenzione nazionale, ospitando un tour esclusivo per giornalisti internazionali e operatori del settore selezionati dalla Commissione europea. Durante questi giorni, si svolgeranno altri eventi collaterali aperti al pubblico, arricchendo l’esperienza per tutti i partecipanti.

Il programma

Il primo di questi eventi è il convegno “Buone pratiche di turismo sostenibile“, in programma il 25 ottobre dalle 9.30 alle 13.00 nella sala Pegaso del palazzo della Provincia. Qui, esperti del settore, tra cui rappresentanti del Parco naturale della Maremma e del Museo archeologico e d’arte della Maremma, condivideranno le loro esperienze nel promuovere un turismo responsabile e sostenibile. La giornata si concluderà con una sessione dedicata alle iniziative regionali che sostengono le comunità locali, riducono l’impatto ambientale e valorizzano il patrimonio culturale e naturale della Toscana. Il convegno è gratuito e aperto a tutti e offre un’importante opportunità di apprendimento sulle buone pratiche di turismo sostenibile.

In parallelo, l’amministrazione comunale e la cooperativa Le Orme organizzano la “Green Pioneer’s Week“, che include una serie di escursioni gratuite aperte ai cittadini. Le attività inizieranno giovedì 24 ottobre con una biciclettata al Parco della Maremma, seguita da un’escursione alla riserva naturale della Diaccia Botrona il 25 ottobre, un percorso a Batignano il 26 ottobre e una camminata alla scoperta della Torre di Castel Marino il 27 ottobre.

Le escursioni sono gratuite, ma è necessaria la prenotazione contattando il numero 0564.416276 o inviando un’e-mail all’indirizzo info@leorme.com.

“L’evento rappresenta un’importante opportunità per Grosseto di mettere in luce le sue eccellenze nel turismo sostenibile – affermano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore al turismo Riccardo Megale -. Siamo orgogliosi di ospitare esperti e professionisti del settore e speriamo che le pratiche virtuose presentate possano ispirare sia i turisti che gli operatori locali. La nostra città ha tanto da offrire e vogliamo che tutti possano apprezzare le meraviglie della Maremma, contribuendo al contempo a un turismo più responsabile e rispettoso dell’ambiente. Un ringraziamento a tutti gli attori coinvolti e alla Provincia, che ospiterà il convegno del 25 ottobre”.

Alla conferenza stampa di presentazione sono intervenuti: il primo cittadino Antonfrancesco Vivarelli Colonna; Maria Luisa Scorza, rappresentante dell’Ufficio Turismo e referente per la Commissione europea; Andrea Mazzanti, del Dmo (Destination management organization) dell’Ambito e selezionato come operatore del settore per l’organizzazione dell’educational).