“Prendersi a cuore”: al via il progetto di sostegno alla genitorialità

Grosseto. Questa mattina, alla Casa ecologica del centro di educazione ambientale Il Girasole di Rispescia, sede storica di Festambiente, il festival nazionale di Legambiente, è stato presentato il progetto “Prendersi a cuore”, un’iniziativa gratuita dedicata ai genitori e ai loro figli da 0 a 18 mesi, realizzata dall’associazione Prima Educare in collaborazione con Legambiente e il consultorio La Famiglia, con il co-finanziamento del Comune di Grosseto.

Questo spazio di sostegno alla genitorialità ha l’ambizione di diventare un punto di riferimento per i neogenitori, unendo il benessere psicofisico alla cura dell’ambiente e alla promozione di stili di vita sostenibili.

Il progetto si svolge nella suggestiva cornice del pre-Parco della Maremma, un luogo che non solo offre tranquillità e bellezza naturale, ma che incarna il valore fondamentale del rispetto per l’ambiente. Proprio questo contesto favorisce la creazione di un legame forte tra genitori e figli, mettendo al centro il contatto con la natura come parte integrante dello sviluppo e del benessere familiare. Non è un caso che l’attività si svolga nel luogo che ospita anche Festambiente, da sempre simbolo della lotta per la sostenibilità e la tutela del territorio, dimostrando la volontà di unire la cura della persona a quella del pianeta, in una visione olistica del benessere.

Gli incontri

“Prendersi a cuore” propone un calendario di incontri bisettimanali (circa un giovedì mattina ogni due settimane), durante i quali genitori e bambini sono accolti in uno spazio che promuove l’ascolto, la riflessione e l’aiuto concreto. L’équipe educativa è composta da operatrici socio-educative qualificate, affiancate da professionisti esterni, tra cui pediatri, nutrizionisti, ostetriche, insegnanti di yoga-nido e consulenti di baby wearing. Questi esperti offriranno occasioni di apprendimento e confronto su temi fondamentali come l’allattamento, la crescita armoniosa del bambino, il consumo sostenibile e il benessere psico-fisico della famiglia.

Il progetto si distingue per il suo approccio integrato: non solo offre ai neogenitori un luogo dove sentirsi supportati e compresi, ma pone una forte attenzione al legame con la natura. L’importanza del contatto diretto con l’ambiente è enfatizzata attraverso attività all’aperto, passeggiate nei sentieri e l’invito a riflettere sul consumo etico, con un focus sull’acquisto di beni sostenibili per la prima infanzia, come i pannolini lavabili e il baby wearing.

“Prendersi a cuore” non si limita, dunque, a supportare i genitori nel loro percorso di crescita con i figli, ma trasmette valori fondamentali di sostenibilità, incoraggiando pratiche che contribuiscono alla salvaguardia dell’ambiente e alla riduzione dell’impatto ambientale.

Gli incontri offrono ai partecipanti non solo strumenti educativi e informazioni utili sulle fasi evolutive del bambino, ma anche uno spazio per condividere esperienze con altri genitori, creando una comunità che si sostiene a vicenda. In un momento così delicato e prezioso come il post-parto, “Prendersi a cuore” rappresenta una risorsa preziosa, offrendo non solo supporto pratico e affettivo, ma anche l’opportunità di promuovere stili di vita che rispettino l’ambiente e contribuiscano a un futuro più sostenibile.

La presentazione di oggi ha sottolineato l’importanza di un progetto che, già dal suo primo anno, ha visto un grande successo di partecipazione. L’invito per i genitori è quello di unirsi ai prossimi incontri, per sperimentare un percorso di crescita che coinvolge non solo la relazione con i propri figli, ma anche il rapporto con la natura e la comunità.

Per chi fosse interessato, è possibile richiedere maggiori informazioni e iscriversi agli incontri contattando l’associazione Prima Educare al numero +39.3462367401 o inviando una mail a primaeducare.aps@gmail.com.