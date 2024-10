Oltre 18mila euro per il progetto di Abio: consegnato assegno con il ricavato di “Artigiani per la vita”

Grosseto. Un assegno simbolico, del valore di 18mila 100 euro, è stato consegnato questa mattina, giovedì 17 ottobre, all’associazione Abio e al reparto di Pediatria e Neonatologia dell’ospedale Misericordia da Cna Grosseto.

Si tratta, infatti, della somma raccolta con l’evento “Artigiani per la vita” che, ogni estate da 10 anni, l’associazione grossetana della piccola e media impresa organizza per raccogliere fondi per le realtà del territorio che operano in campo sociale e sanitario.

E per l’edizione 2024, che celebra anche il decennale dell’iniziativa ideata da Daniela Morosini, a beneficiare della raccolta fondi è stata Abio Grosseto, l’associazione per il bambino in ospedale, per il progetto “Il bambino al centro”.

“Il denaro raccolto – dichiara Daniela Morosini, presidente del comitato di zona Grosseto di Cna e ideatrice della manifestazione – andrà a finanziare la decorazione del corridoio del nuovo reparto, con le illustrazioni a cura dell’artista Sally Gallotti: e il soffitto del reparto sarà blu Cna, proprio a rappresentare il cielo, i sogni e le speranze. Siamo contenti e onorati di questo risultato e di poter andare a sostenere un progetto che ha l’obiettivo di rendere più serena l’esperienza dei bambini e delle loro famiglie in ospedale”.

“L’operazione di Abio per il progetto ‘Il bambino al centro’ è costellata di numerose iniziative, piccole e grandi, fra queste è da ricordare anche l’impegno di Cna e dei suoi artigiani associati – dichiara Susanna Falorni, direttrice dell’Uoc Pediatria e Neonatologia dell’ospedale Misericordia e area dipartimentale pediatrica grossetana –. Come abbiamo avuto modo di fare nel corso della recente iniziativa con Abio, vogliamo ribadire il senso di riconoscenza nei confronti di tutti i benefattori che hanno aderito”.

A contribuire all’ottenimento di questa cifra record sono stati i tanti partecipanti alla cena, che si è tenuta il 24 luglio alla Cava di Roselle, Cna nazionale, Cna Toscana e Artigiancredito, che hanno voluto contribuire; oltre, chiaramente, a tutti gli sponsor e ai volontari che, ogni anno, rendono possibile l’evento: “E che sono fondamentali – come ricorda il presidente di Cna Grosseto Riccardo Breda -. Senza il loro contributo non potremmo raggiungere gli obiettivi che ogni anno stabiliamo”.

“Ringraziamo Cna e ‘Artigiani per la vita’ – dichiara Stefania Guarrera, presidente di Abio Grosseto – per aver organizzato col cuore questo evento e aver desiderato con tutte le forze di riuscire a raggiungere l’ambizioso obiettivo di donare l’umanizzazione pittorica del corridoio del nuovo reparto di Pediatria. Questo importante risultato ha permesso di raggiungere il primo traguardo che la nostra associazione si era prefissata per rendere i nuovi reparti accoglienti e a misura di bambino”.

Gli sponsor e i sostenitori che hanno reso possibile “Artigiani per la vita” sono: Assicoop Toscana, Banca Tema, i supermercati Conad di Grosseto e Castiglione della Pescaia, la cooperativa Uscita di Sicurezza, la Cantina dei Vignaioli del Morellino di Scansano, Airtech di Adriano Piccioni, Ais – Associazione italiana sommelier, Ses – Scuola europea sommelier, Tv9 Telemaremma, Sapori di Toscana, Caffè d’Italia, il panificio I frutti del grano, Rock flowers, bar pasticceria di Salvatore di Mella, Favilli Group, Sbrocca, Speroni Eventi perfetti, il Caseificio sociale di Manciano e Soddu Lavanderia industriale, la proloco di Casal di Pari, l’Ottava zona, Fabio Vegni, Kelli store, Mauro Del Principe, Giulio Marconi ed i macellai di Maremma, Carlo Sestini e Maremma in diretta, F.A. Real Dance academy, Crissy girasole, Matte J.