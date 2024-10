Donano sangue per ricordare battaglia di El Alamein: militari del Savoia al centro trasfusionale

Grosseto. Si è rinnovato anche quest’anno, con un’iniziativa all’insegna della generosità, l’appuntamento commemorativo della battaglia di El Alamein.

I militari del terzo reggimento Savoia Cavalleria, appartenente alla Brigata paracadutisti Folgore, si sono recati al centro trasfusionale dell’ospedale di Grosseto per effettuare una donazione di sangue. Quaranta componenti della storica Arma di cavalleria dell’Esercito italiano sono stati accolti dalla dottoressa Eva Veropalumbo, dalla coordinatrice infermieristica Monica Viti e dal personale dell’ospedale Misericordia per le visite preventive di rito.

«Abbiamo accolto con grande piacere la rinnovata disponibilità dei militari del reggimento Savoia Cavalleria – dichiara Silvia Ceretelli, direttrice del centro trasfusionale di Grosseto -: oltre al contributo dimostrato, piace sottolineare il momento simbolico e celebrativo che ricorre ogni anno. Ringrazio per la collaborazione l’Avis di Grosseto»

Il comandante del reggimento, il Colonnello Giandomenico Di Spirito, anch’esso tra i donatori, ha sottolineato l’orgoglio dei propri cavalieri paracadutisti nel prestarsi ancora una volta ad un gesto dall’ampio significato solidale per tutta la comunità, effettuato, tra l’altro in una ricorrenza carica di significato per tutti gli appartenenti alle aviotruppe italiane.

«Ringrazio per la vicinanza e per il messaggio che i militari del terzo reggimento Savoia Cavalleria lanciano nei confronti della popolazione, un messaggio all’insegna dell’altruismo e della generosità», dichiara il direttore del presidio ospedaliero Misericordia, Michele Dentamaro.

Nella foto, da sinistra: il Tenente Colonnello Fabio Frittelli, Comandante del gruppo squadroni, il Tenente Colonnello Paolo Mattielli, Ufficiale addetto alla pubblica informazione, la coordinatrice infermieristica Monica Viti, il dirigente medico del centro trasfusionale di Grosseto, Eva Veropalumbo, e il Comandante Colonnello Giandomenico Di Spirito