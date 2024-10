Caseificio Il Fiorino, inaugurata Casa Fiorini: nasce il pecorino del Grifone in omaggio a Grosseto

Grosseto. Il conto alla rovescia è finito e Casa Fiorini ha finalmente aperto le sue porte oggi, mercoledì 16 ottobre, in via Cina a Grosseto.

Al taglio del nastro erano presenti Angela Fiorini e Simone Sargentoni, che guidano l’azienda fondata nel 1957 da Duilio Fiorini, tutto lo staff del negozio e molte autorità istituzionali: Antonfrancesco Vivarelli Colonna, sindaco di Grosseto; Francesco Limatola, presidente della Provincia di Grosseto; Stefania Saccardi, vicepresidente della Regione Toscana; Paola Berardino, Prefetto di Grosseto; Claudio Ciccimarra, Questore di Grosseto, e Don Enzo Capitani, sacerdote della Diocesi di Grosseto e già direttore della Caritas diocesana.

Il negozio

La filosofia di Casa Fiorini

Il negozio si sviluppa su una superficie di circa 130 metri quadrati e sarà la seconda sede del caseificio Il Fiorino, che continuerà a mantenere la produzione a Roccalbegna. Casa Fiorini è un grande spazio multifunzionale dedicato alle eccellenze casearie dell’azienda maremmana. Nel negozio sarà possibile trovare l’intero assortimento di formaggi de Il Fiorino, compresa la ricotta fresca ogni giorno, ma anche molte specialità, oltre 50, provenienti da alcune delle migliori aziende dell’enogastronomia italiana, ma non solo. Salumi, vini, confetture, olio, birre artigianali sono solo alcuni dei prodotti di altissima qualità che si potranno trovare nei nuovi locali che, come i pecorini de Il Fiorino, sono veri e propri ambasciatori dell’eccellenza del Made in Italy. La selezione di prodotti di Casa Fiorini, oltre alla qualità, guarda anche alla filiera etica, in piena sintonia con la filosofia de Il Fiorino, e sarà possibile trovare, per esempio, il Podere “il Ghiacciale”, le uova di Paolo Parisi da galline allevate a terra e “La Conserveria” dell’Associazione Ragazzi Speciali Onlus.

Un punto di incontro per conoscere Il Fiorino e il suo territorio

Casa Fiorini avrà degli spazi dedicati agli incontri e alle riunioni con i clienti e con tutti coloro che vogliono scoprire più a fondo i pecorini de Il Fiorino e il suo territorio. Nella nuova sede, infatti, sarà possibile conoscere, attraverso degustazioni, visite e piccole esperienze di gusto, tutti i formaggi dell’azienda maremmana, ognuno dei quali si distingue per particolari caratteristiche e qualità.

Tutte le novità de Il Fiorino

L’apertura di Casa Fiorini porta con sé una serie di novità importanti per Il Fiorino, anche a livello di produzione. Con il nuovo negozio, infatti, vengono presentati quattro nuovi formaggi. I primi due sono il Cacio del Grifone, un pecorino che è un omaggio al capoluogo maremmano dove l’azienda ha deciso di investire e continuare a crescere, e il Pecorino alle castagne, dedicato al Monte Amiata, territorio dove tutto ha avuto inizio e dove si trovano le radici de Il Fiorino.

Due formaggi nati proprio per ribadire il forte legame con il territorio e con le due città simbolo del caseificio – Grosseto e Roccalbegna – e un rapporto che si esprime anche con altri prodotti di eccellenza locali, dalla castagna amiatina al biscotto salato fino ai vini.

Oltre ai due formaggi “del territorio”, a Casa Fiorini si troverà anche il Boccon d’amore, un formaggio dedicato alle figlie di Angela e Simone, Sofia e Valentina, che sarà, per il momento, un’esclusiva del negozio grossetano.

Per celebrare la grande famiglia de Il Fiorino nasce anche Noi, un grande pecorino nei sapori e nella forma: 40 chili per due anni di stagionatura, un vero e proprio unicum che supera nelle dimensioni la storica Riserva del Fondatore. Noi riassume alcuni dei valori fondamentali de Il Fiorino: il legame tra Angela e Simone, l’importanza della famiglia, ma anche il concetto di squadra e di aggregazione che contraddistingue, da sempre, il lavoro del caseificio.

Il “triangolo” de Il Fiorino: Roccalbegna, Maremma e Grosseto

Casa Fiorini aspira a essere una porta verso quella che è la geografia del caseificio guidato da Angela Fiorini e Simone Sargentoni. Con il nuovo negozio, infatti, si rafforza il legame con il capoluogo maremmano e, al contempo, si valorizzano gli altri due luoghi simbolo dell’azienda: Roccalbegna, dove ci sono la produzione, le stagionature, la bottega de Il Fiorino e la memoria storica della famiglia, e la Maremma che, per Il Fiorino, significa pascoli dai quali arriva la materia prima di altissima qualità e un’identità che ormai è riconosciuta in tutto il mondo grazie anche ai successi ottenuti nei più importanti concorsi caseari internazionali.

“Il negozio che apriamo oggi – spiega Angela Fiorini – sarà costantemente arricchito e aggiornato nelle sue specialità. Ogni prodotto che troverete a Casa Fiorini è scelto con cura e ha per noi un significato preciso, perché quello che vogliamo è offrire, accanto ai nostri pecorini, altre eccellenze maremmane, toscane, italiane e non solo. Oggi per noi è una giornata importante e ci piace condividerla con tanti amici e tante persone che guardano con affetto e interesse al nostro lavoro. Andiamo avanti con l’umiltà e la passione di sempre, cercando di fare sempre il meglio per la nostra azienda e di creare valore per la nostra città e il nostro territorio”.

“È stato un lavoro lungo e complesso – afferma Simone Sargentoni –, ma anche pieno di soddisfazione. Casa Fiorini è un punto di arrivo importante, che ci dà il grande stimolo per guardare subito al domani con l’energia e l’entusiasmo che ci contraddistingue. Parliamo di Casa perché la nostra è una storia di famiglia che nel corso dei secoli è diventata sempre più ampia, grazie alle tante persone che insieme a noi hanno creduto in un progetto ambizioso, fatto di grande lavoro quotidiano e di passione per l’arte casearia”.

Informazioni utili

Casa Fiorini sarà aperto ogni giorno dalle 8 alle 13 e dalle 16.30 alle 20. Per ulteriori informazioni, è possibile telefonare o inviare un messaggio WhatsApp al numero 392.9012769 o inviare una e-mail all’indirizzo casafiorini@caseificioilfiorino.it. Dalla prossima settimana, inoltre, sarà attivo anche il numero fisso 0564.989059.