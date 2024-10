Sostegno a percorsi delle donne in uscita dalla violenza: nasce il Fondo di garanzia 8 marzo

Grosseto. Questa mattina, Banca Tema ha ospitato, nella sala Mirto Marraccini, la firma ufficiale di una convenzione per la gestione di un fondo di garanzia molto importante in quanto sarà un aiuto concreto per le donne in uscita dalla violenza.

L’accordo è tra l’associazione Olympia de Gouges, Banca Tema ed i rappresentanti di tutte le realtà locali partecipanti al tavolo di co-progettazione sulla violenza economica, attivo da circa un anno a Grosseto.

L’iniziativa nasce dalla volontà dell’associazione Olympia de Gouges – Centro antiviolenza di Grosseto, che, a partire da novembre 2023, si è impegnata sugli aspetti della violenza economica sulle donne attraverso la costituzione di un tavolo di co-progettazione tra numerose componenti del territorio grossetano impegnate a dare una risposta concreta alle necessità delle donne.

Il tavolo di co-progettazione è costituito, oltre che dall’associazione antiviolenza Olympia de Gouges, dalle principali associazioni di categoria (Cna, Confartigianato, Coldiretti, Cia) dai servizi sociali del Coeso, da Arti Centri per l’Impiego dell’area grossetana, dalla consigliera di parità, da Banca Tema, da diverse cooperative sociali (Melograno, Uscita di sicurezza, Arcobaleno, Cuore Liburnia sociale) e dall’associazione Querce di Mamre.

Il funzionamento del tavolo è basato su un confronto multidisciplinare sui casi delle donne seguite da Olympia, attraverso riunioni periodiche di tutti i componenti, ed è valutato in base all’efficacia di realizzazione dei progetti individuali di uscita dalla violenza (lavoro, abitazione, qualificazione professionale, conciliazione lavoro/figli, etc).

Si sottolinea come il Fondo di garanzia 8 marzo diventi uno strumento fondamentale e concreto nei percorsi di uscita dalla violenza per i casi di momentanea difficoltà finanziaria: piccoli finanziamenti per avviare o sviluppare iniziative imprenditoriali, garanzie fideiussorie per affitti, per anticipi su erogazioni statali. I finanziamenti saranno naturalmente a tasso zero e privi di spese di istruttoria.

“Siamo una banca di comunità che opera quotidianamente per lo sviluppo economico e sociale del nostro territorio – dichiarano il presidente Francesco Carri e il direttore generale di Banca Tema, Fabio Becherini –. La solidarietà e la tutela verso coloro che sono in situazioni di difficoltà fanno parte della nostra missione di banche di credito cooperativo. La sinergia che questo progetto ha creato tra diverse realtà locali è un impegno concreto per il bene comune della collettività e anche noi faremo con piacere la nostra parte’.

Il Fondo è costituito dai versamenti operati dai diversi enti ed associazioni partecipanti al tavolo di co-progettazione, ma può raccogliere versamenti volontari dei singoli cittadini che intendono partecipare all’iniziativa. A tal proposito verranno fatte campagne ad hoc per far conoscere le modalità di partecipazione e versamento, anche a cura delle singole associazioni, degli enti e delle cooperative partecipanti al tavolo.