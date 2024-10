“Io non rischio”: torna la campagna nazionale per le buone pratiche di Protezione civile

Grosseto. Domenica 13 ottobre, in contemporanea con le altre città italiane, anche Grosseto partecipa alla campagna nazionale di Protezione civile “Io non rischio“.

L’appuntamento per scoprire cosa ciascuno di noi può fare per ridurre i rischi sul proprio territorio è a partire dalle ore 10, fino alle ore 18, in piazza Dante Alighieri a Grosseto, dove le associazioni di volontariato saranno presenti all’interno dei gazebo gialli per distribuire materiale informativo e rispondere a domande e curiosità dei cittadini.

Quest’anno la giornata “Io non rischio” coincide con la Giornata internazionale per la riduzione del rischio da disastri e si svolgerà in centinaia di piazze di tutte le regioni italiane, grazie all’impegno di migliaia di volontarie e volontari di protezione civile.

All’appuntamento in piazza Dante Alighieri, organizzato da Provincia e Comune di Grosseto tramite i rispettivi uffici di Protezione Civile, saranno presenti le associazioni di volontariato Anps Grosseto, Croce Rossa Grosseto, Humanitas Grosseto, Misericordia Arcidosso, Misericordia Grosseto, Racchetta Alta Maremma, P.A. Sassofortino. Hanno inoltre aderito all’iniziativa la Prefettura di Grosseto, Ance Grosseto, la Scuola edile, gli ordini professionali degli ingegneri, geologi e geometri.

Come lo scorso anno, sarà presente il Polo tecnologico Manetti-Porciatti con il “simulatore di terremoto” ed i Vigili del Fuoco con il progetto nazionale “Pompieropoli”, un camp dimostrativo delle attività dei Vigili del Fuoco per bambini e ragazzini. Nel corso della giornata saranno fornite indicazioni sui comportamenti da tenere in caso di terremoti, maremoti, incendi e alluvioni.

Contemporaneamente, la campagna viaggerà negli spazi virtuali per arrivare a quante più persone possibile attraverso il sito internet www.iononrischio.it e su facebook www.facebook.com/iononrischiogrosseto, dove sono già stati pubblicati dei contenuti che il 13 ottobre saranno ulteriormente implementati nel corso della giornata.

“Io non rischio” è una campagna di comunicazione pubblica sulle buone pratiche di protezione civile basata sulla sinergia tra scienza, volontariato e istituzioni, che si rivolge a tutti, con messaggi chiari e riconoscibili, per trasformare la consapevolezza in azione, 365 giorni l’anno.

La campagna è promossa e realizzata dal Dipartimento della Protezione Civile in collaborazione con Anpas – Associazione nazionale Pubbliche Assistenze, Ingv – Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, ReLUIS – Consorzio interuniversitario dei laboratori di Ingegneria sismica e Fondazione Cima, in accordo con la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, e l’Anci – Associazione nazionale Comuni italiani.

“Diffondere la cultura della sicurezza è una priorità assoluta per le istituzioni – commenta il presidente della Provincia di Grosseto, Francesco Limatola – che attraverso i volontari della Protezione civile, scendono in piazza per informare e formare i cittadini sui principali rischi che interessano il nostro territorio e sulle buone pratiche di protezione civile. Conoscere prima quali comportamenti tenere in caso di calamità naturali può fare la differenza, Invito quindi i cittadini a partecipare a questa importante iniziativa.”

“L’amministrazione comunale sostiene la campagna della Protezione civile ‘Io non rischio’ – afferma il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna–. È fondamentale mantenere la popolazione costantemente informata per garantire l’efficacia delle operazioni di soccorso. Solo attraverso attività di sensibilizzazione, educazione e formazione svolte in sinergia con la nostra Protezione civile, nelle piazze e nelle scuole, possiamo assicurare un intervento tempestivo e coordinato. Desideriamo inoltre esprimere un sentito ringraziamento ai nostri volontari. Siamo consapevoli che la gestione della prevenzione dei rischi è un compito complesso, in cui i sindaci giocano un ruolo chiave. Lo abbiamo visto recentemente con la chiusura delle scuole: pur trattandosi di decisioni difficili, la priorità resta sempre la tutela della salute e della sicurezza dei cittadini”.

“Cittadini consapevoli e informati – aggiunge il vicepresidente della Provincia di Grosseto, Valentino Bisconti – riducono il carico di pressione che ricade sulle squadre di soccorso nel momento dell’emergenza, inoltre tendono a mantenere maggiormente la calma riducendo i casi di comportamenti impulsivi e pericolosi per se stessi e per gli altri.”

Nella foto da sinistra: il Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco Roberto Bonfiglio; il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna; il presidente della Provincia Francesco Limatola; Michele Bray, della Prefettura di Grosseto; il vicepresidente della Provincia, Valentino Bisconti.