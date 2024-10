La Rete antidiscriminazione apre alcuni nodi e organizza tre incontri: come partecipare

Grosseto. Nuovi appuntamenti per la Rag, la Rete antidiscriminazione grossetana, progetto che riunisce associazioni, enti pubblici e cittadini comuni in rete per contrastare la diffusione di discriminazioni basate su razza, religione, condizioni di salute, genere e orientamento sessuale, attraverso iniziative di vario genere: eventi formativi e informativi, iniziative di sensibilizzazione, campagne, sportelli di segnalazione e supporto, spettacoli.

Un progetto “in fieri” che adesso cerca nuovo impulso grazie anche al processo partecipativo promosso dalla Provincia di Grosseto e realizzato da Simurg Ricerche. Alla Rag può aderire chi si riconosce nei valori e nell’impegno della Rete e il percorso serve sia a stabilire connessioni tra gli aderenti per trovare modalità comuni di azione, sia per coinvolgere nuovi soggetti interessati.

Il progetto

Il percorso partecipativo, infatti, mira a ampliare gli aderenti alla Rag (istituzioni, Ets e privati), definirne il modello di governance, condividere una formazione comune, definire un nuovo piano di azione della Rete e implementare alcune azioni pilota: insomma, costruire basi solide per un rilancio della Rete. Nell’ottica di un allargamento territoriale durante il processo partecipativo, sono stati svolti degli incontri di promozione e sensibilizzazione in vari comuni della provincia, durante i quali si è aperto un dialogo con le associazioni del territorio, le istituzioni locali, con particolare riferimento alle commissioni pari opportunità, e ciò ha permesso di ricevere adesioni, sostegni e partecipazione come nodi non solo di enti cittadini, ma da tutta la provincia. Questo è stato un elemento molto importante, nel quale si è puntato fin da subito, infatti, il coinvolgimento degli stakeholder presenti nelle aree più periferiche è stato e sarà fondamentale per promuovere una cultura inclusiva e antidiscriminatoria.

Negli ultimi giorni sono stati inaugurati alcuni “nodi”: negozi, studi professionali, attività private che credono nei valori dell’accettazione, del rispetto e dell’antirazzismo e hanno voluto entrare a far parte della rete Rag mettendo nelle loro vetrine il simbolo del progetto, Equa l’ornitorinca, e nella pratica nell’adesione alla Carta dei valori del progetto. Questo gesto, solo apparentemente piccolo, fa capire agli avventori, agli utenti che quell’attività ha deciso di “parteggiare”, di “metterci la faccia” per stare dalla parte dell’apertura, dell’empatia e dell’antidiscriminazione: valori che sembrano passare in secondo piano in questi tempi in cui la prevaricazione e l’insofferenza nei confronti del “diverso” sono all’ordine del giorno. Prendere posizione e aderire alla Rag è un’assunzione di grande responsabilità da parte degli aderenti al progetto.

Chi volesse può aderire trovando tutte le informazioni al seguente link: https://partecipa.toscana.it/web/rag-rete-antidiscriminazione-grossetana

I nodi attivi

I nodi attualmente attivi sono i seguenti: Comix cafè, Madamadorè, Bar Manetti, Bar du chiacchiere, Hairdesign – Andrea Manni, Erboristeria Dott. Stellini, palestra Fightgym, Centro Psicologia & Mindfulness a Grosseto della dott.ssa Lucia Cortecci, Usd Civitella, circolo Arci Civitella Aps, Quandobasta bar, pizzeria ViaVai, Wooden Beer Shop, libreria Palomar, Caffè Aldo, Cortecci Srl, Il Duchesco, circolo Arci Manciano, lavasciuga “La bella lavanderia”, Wildhood Kids e altri sono in via di attivazione.

Il prossimo incontro partecipativo prima della fase laboratoriste sarà giovedì 10 ottobre alle 17.30 alla libreria Altri mondi di Follonica (in via Albereta 50), in cui la Rag si presenterà alle associazioni del territorio e promuoverà l’allargamento della rete.

Inoltre, sono aperte le iscrizioni ai tre laboratori partecipativi che si svolgeranno venerdì 11, venerdì 18 e venerdì 25 ottobre dalle 16 alle 20 alla Cgil (in via Repubblica Dominicana 80 D/G a Grosseto). Nei laboratori di ottobre, la Rag, insieme alle realtà che vi si sono aggiunte, vuole rivedere, aggiornare e integrare, in maniera condivisa e partecipata, l’organizzazione interna, i valori su cui poggia e le azioni che la animano.

Tra gli argomenti discussi: l’aggiornamento e la gestione della Carta dei valori, l definizione del Protocollo di intesa, aspetti organizzativi, di governance e di coordinamento della Rete, la comunicazione e il fundraising.

Dal seguente link è possibile registrarsi ai laboratori: https://survey.simurgricerche.it/index.php/788688?newtest=Y&lang=it

Gli esiti dei laboratori verranno presentati in occasione dell’evento conclusivo del percorso, che si terrà mercoledì 30 ottobre, a partire dalle 18, nella Sala Pegaso della Provincia di Grosseto, in piazza Dante Alighieri 35.

Informazioni: e-mail antidiscriminazione.grosseto@gmail.com – tel. 375.5166008.