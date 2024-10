“Prisma Days”: l’osservatorio astronomico protagonista di un convegno nazionale

Grosseto. L’Istituto nazionale di astrofisica ha invitato il dottor Nazario Montuori, responsabile della Stazione Prisma dell’osservatorio astronomico comunale di Roselle, al convegno annuale denominato “Prisma Days”, tenutosi quest’anno al parco astronomico La Torre del Sole a Brembate di sopra, in provincia di Bergamo. Montuori ha riassunto i 9 mesi di ricerca dedicata a meteore ed atmosfera portando dati ed immagini ripresi dall’osservatorio di Roselle.

Il convegno

E’ stato presentato il lavoro del sensore Prisma-Inaf di ultima generazione, installato all’osservatorio astronomico comunale di Roselle, unico della rete Prisma ad aver registrato l’aurora boreale manifestatasi la notte tra il 10 e l’11 maggio; inoltre, sono state proiettate immagini e video a colori riprese dalla All-Sky Cam di Amsa, dedicata alla divulgazione, le quali hanno dimostrato l’esistenza contemporanea sia del “Sar – Arco aurorale rosso stabile”, sia dell’aurora boreale, fenomeno altresì dinamico.

Sono state intercettate in questi mesi oltre cento meteore, tra cui una caduta probabilmente nella provincia di Grosseto o nelle zone limitrofe.

Le riprese dell’osservatorio comunale di Roselle sono state inoltre utilizzate per il progetto europeo StAnD – Students as planetary defenders, dedicato alle scuole per la formazione degli insegnanti.

Per tali motivi in settimana ci sarà un doppio appuntamento: il primo venerdì sera, 11 ottobre, alle 21.30, all’osservatorio astronomico di Roselle, dove il dottor Nazario Montuori presenterà il resoconto mostrato alla Torre del Sole, e a seguire si terranno le osservazioni della volta celeste.

Secondo appuntamento sabato pomeriggio, 12 ottobre, alle 17, al Museo di storia naturale della Maremma, dove sarà ospite il dottor Daniele Gardiol, dell’osservatorio astrofisico di Torino – Inaf e responsabile nazionale del progetto Prisma.