Controllo del vicinato: Amedeo Vasellini nominato referente

Grosseto. Amedeo Vasellini è stato nominato referente comunale del programma di controllo del vicinato con il compito di favorire il dialogo tra l’associazione e il Comune di Grosseto, così da rafforzare la collaborazione con i cittadini.

“Il controllo del vicinato è uno strumento fondamentale per promuovere il senso civico e prevenire situazioni di rischio – dichiara il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna -. Con il contributo attivo di tutti, possiamo rendere Grosseto un luogo ancora più accogliente”.

“Amedeo, per non creare incompatibilità con lo statuto nazionale dell’Associazione controllo del vicinato, si è dimesso da coordinatore del controllo del vicinato Centro – dichiara Sergio Rubegni, delegato dell’Associazione controllo del vicinato -. Lo ringrazio per la grande disponibilità che ha sempre dimostrato verso il progetto del buon vicinato di Grosseto e sono certo che sicuramente continuerà ad offrirne per tutta la durata del suo mandato di curatore dei rapporti con noi, per conto del Comune e della Polizia Muncipale. Il nuovo coordinare del controllo del vicinato Centro sarà Mirko Del Tongo, già coordinatore del controllo del vicinato di via Saffi-piazza del Sale, che rappresenterà il gruppo anche nei rapporti con la cabina di regia della Prefettura di Grosseto, durante il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica”.