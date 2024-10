Allerta meteo arancione, scuole chiuse in Maremma: ecco dove

Grosseto. Allerta meteo arancione per domani, martedì 8 ottobre: scuole superiori di Grosseto chiuse.

“Come previsto dal regolamento di Protezione civile, è già stato attivato in via preventiva il Coc – spiega il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna, in un post sulla sua pagina Facebook -. Riguardo le scuole, è stato deciso che resteranno chiusi soltanto gli istituti superiori, così come da piano di Protezione civile, in modo da limitare al massimo i pericoli connessi agli spostamenti. Prestare attenzione”.

Manciano

Con ordinanza del 7 ottobre, il Comune di Manciano ha ordinato la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado per la giornata di domani, martedì 8 ottobre, a causa dell’allerta arancione dalle 8 alle 23.59 per rischio idrogeologico emessa dalla protezione civile.

Sorano

Il Comune di Sorano ha ordinato la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado per la giornata di domani, martedì 8 ottobre, a causa dell’allerta arancione diramata dalla protezione civile regionale.

Orbetello

Il Comune di Orbetello informa la cittadinanza che le scuole di ogni ordine e grado e gli asili nido rimarranno chiusi martedì 8 ottobre a causa dell’avviso di criticità arancione per rischio idrogeologico idraulico reticolo minore.

Allerta meteo arancione a partire dalle 8 della mattina di martedì 8 ottobre e per l’intera giornata, durante la quale sono previsti anche forti temporali. In conseguenza di ciò, l’amministrazione comunale lagunare, su ordinanza sindacale, ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado e degli asili nido presenti sul territorio del comune di Orbetello.

La decisione è stata assunta per garantire la sicurezza e l’incolumità di bambini, alunni e studenti. Il Comune raccomanda di seguire le indicazioni fornite dalla Regione Toscana e di rimanere aggiornati su ulteriori comunicazioni.

Per ulteriori informazioni, si prega di contattare gli uffici comunali.

Scarlino

Il sindaco del Comune di Scarlino ha firmato l’ordinanza per la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado nella giornata di domani, martedì 8 ottobre, a causa dell’allerta meteo arancione.

Capalbio

Tramite ordinanza del sindaco, è stata disposta la sospensione delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, presenti nel territorio capalbiese, per domani, martedì 8 ottobre. La decisione, che coinvolge anche il nido comunale “Hippy hippy hurrà” e legata all’allerta meteo con codice “arancione”, mira a tutelare la sicurezza della cittadinanza.

Magliano in Toscana

Una nuova allerto meteo di codice arancione è stata emessa per domani, martedì 8 ottobre dalla Regione Toscana e il Comune di Magliano in Toscana, con un’ordinanza del sindaco, ha disposto la chiusura delle scuole su tutto il territorio comunale.

“Le previsioni meteo per domani, martedì 8 ottobre, hanno portato me ed altri primi cittadini – dichiara il sindaco Gabriele Fusini – a ritenere più saggia la chiusura delle scuole. Sappiamo che questo determina disagi per le famiglie e gli studenti, ma in certi casi è necessario essere prudenti. Ci scusiamo, quindi, per questa decisione, che non prendo a cuor leggero, e invito tutti, come sempre, alla massima prudenza, in caso di spostamenti necessari”.

Scansano

Con ordinanza n.75 del sindaco del Comune di Scansano, Maria Bice Ginesi, emessa in data odierna, in forza dell’allerta arancione emessa dal Centro funzionale della Protezione Civile regionale, è stata disposta la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado ricadenti nel territorio comunale per la giornata di martedì 8 ottobre.

Pitigliano

A causa dell’allerta arancione emessa dalla sala operativa regionale per rischio idrogeologico e temporali forti dalle ore 8 alle ore 23.59 di domani, martedì 8 ottobre, le scuole di ogni ordine e grado e gli asili nidi del territorio comunale di Pitigliano resteranno chiusi.

“Prestiamo massima attenzione – si legge in una nota del Comune –, il nostro sistema di Protezione Civile è pienamente operativo per intervenire in caso di necessità”.

Gavorrano

Vista l’allerta meteo diramata dalla Protezione Civile regionale, il sindaco di Gavorrano, Stefania Ulivieri, con propria ordinanza n. 324/2024, ha stabilito la a chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale, nonché del nido di infanzia comunale per la giornata di domani, martedì 8 ottobre.

“La decisione è stata assunta per garantire la sicurezza e l’incolumità di bambini, alunni e studenti – si legge in una nota del Comune -. Si raccomanda di seguire le indicazioni fornite dalla Regione Toscana e di rimanere aggiornati su ulteriori comunicazioni.

Notizia in aggiornamento