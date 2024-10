Preghiera e digiuno per la pace: iniziative in varie parrocchie della diocesi di Grosseto

Grosseto – Anche la Chiesa diocesana di Grosseto aderisce all’appello di papa Francesco, che a sua volta ha preso le mosse dall’iniziativa del patriarca di Gerusalemme dei latini, Sua beatitudine Pierbattista Pizzaballa, di proclamare una giornata di digiuno e preghiera, il 7 ottobre, ad un anno dallo scoppio della guerra in Terra Santa e nella festa liturgica della Madonna del Rosario, per invocare da Dio la pace.

Il programma delle iniziative

Sono varie le iniziative di preghiera che si terranno, dunque, fra domenica 6 e lunedì 7 ottobre nelle parrocchie della diocesi di Grosseto.

La realtà francescana si è mossa fin da subito prevedendo, per la sera di lunedì 7 ottobre, la preghiera comunitaria del Rosario, secondo lo schema diffuso dalla Custodia di Terra Santa. E così l’Ordine francescano secolare presente in Diocesi, assieme ai frati e ai giovani della Gifra, animerà la preghiera, a partire dalle 20.00, nella chiesa di San Francesco.

Nel pomeriggio, alle 17, un Rosario meditato per la pace sarà pregato nella parrocchia di Santa Lucia, dove le Messe delle 8 e delle 18 saranno celebrate secondo il formulario “ad petendam pacem”.

Nella comunità del SS. Crocifisso sarà pregato il Rosario, domenica 6 ottobre, alle 17.30, secondo lo schema predisposto dall’ufficio liturgico della Cei per questa circostanza, mentre lunedì 7 ottobre, proposta e animata dall’Azione cattolica parrocchiale, dalle 20 alle 21 si terrà un’ora di adorazione per la pace.

Nella parrocchia di Tirli Rosario meditato alle 15.30, mentre a Punta Ala ci sarà alle 18.00.

Nella parrocchia Madre Teresa di Calcutta, a Grosseto, lunedì Rosario per la pace alle 17.30.

A Marina di Grosseto il Rosario sarà pregato domenica 6 ottobre alle 11.30 prima della supplica alla Madonna di Pompei, mentre per lunedì 7 ottobre viene proposto di vivere il digiuno in due forme: astenendosi da un pasto completo o consumare due pasti più frugali; oppure digiunare per tutta la giornata da qualche attività o attitudine che alimenta i conflitti nella nostra coscienza, nelle nostre relazioni, nella vita della comunità, come ad esempio: i social network, le parole non edificanti, gli acquisti superflui: “Ognuno indagherà se stesso e si offrirà a Dio come terra disponibile alla semina del dono della pace”, spiegano dalla parrocchia.

A Castiglione della Pescaia ora di adorazione per la pace, lunedì 7 ottobre, dalla fine della Messa pomeridiana delle 18 sino alle 19.30.

Nella comunità di Nomadelfia verrà proposta l’astensione dal pranzo o dalla cena e verrà organizzato un momento di preghiera comunitario lunedì sera. A Ribolla l’indicazione della parrocchia è di pregare la Coroncina della Divina Misericordiaalle alla 15 di lunedì 7 ottobre nelle proprie case e di pregare il Rosario e vivere Messa dalle 16.30, oltre all’invito a scegliere un gesto di penitenza secondo le proprie inclinazioni e sensibilità.

Nella comunità di Scarlino scalo, sempre lunedì, alle 16, l’adorazione eucaristica per la pace e alle 17 la Messa.

Nella parrocchia del Cottolengo, a Grosseto, lunedì 7 ottobre, alle 20, viene proposta una serata di digiuno e la preghiera comunitaria del Rosario.