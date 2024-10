Grosseto. Ieri, venerdì 4 ottobre, al Polo didattico per il contrasto al rischio acquatico di Ansedonia, di competenza del Comando dei Vigili del Fuoco di Grosseto, alla presenza del Comandante, l’ingegner Roberto Bonfiglio, si è conclusa la prima edizione del corso di “Soccorso acquatico-SA“, rivolto al personale operativo dei Vigili del Fuoco della Toscana e dell’Umbria per un totale di 12 nuove unità specializzate in soccorso acquatico .