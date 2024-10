Guasto Tim: da oltre 3 mesi famiglia senza linea telefonica e connessione internet

Scansano (Grosseto). Da oltre tre mesi, un’abitazione della frazione di Murci, nel comune di Scansano, risulta essere sfornita dei servizi di linea voce e dati, non potendo ricevere e/o effettuare chiamate, nè connettersi ad internet.

“A nulla sono valsi i reiterati solleciti da parte del titolare della linea, la quale, a distanza di tre mesi, risulta essere ancora isolata, senza peraltro neppure sapere per quanto tempo ancora permarrà il disservizio – si legge in una nota dell’avvocato difensore della famiglia danneggiata -. L’impossibilità di accedere ad internet, ed in particolare al gestionale in cloud della società di cui il titolare è legale rappresentante, sta arrecando un gravissimo danno all’uomo, al quale è di fatto impedito di compiere la propria attività lavorativa”.

“Purtroppo, tutti i solleciti effettuati dal titolare della linea non hanno sortito alcun effetto e Telecom Italia S.p.A. non ha posto in essere alcun intervento risolutivo del guasto, reiterando di fatto il proprio gravissimo inadempimento contrattuale. Ad oggi, nonostante il lasso di tempo intercorso dalla denuncia del guasto, ossia oltre 3 mesi, il titolare dell’utenza ed il suo intero nucleo familiare si trovano nell’assoluta impossibilità di fruire dei servizi contrattualizzati con Telecom Italia S.p.A., essendo assolutamente precluso a costoro di effettuare e ricevere chiamate, nonché di connettersi ad internet – termina il comunicato -. La situazione è infatti resa ancor più complessa dalla scarsa copertura della rete mobile e dalla conseguente impossibilità di connettersi tramite l’hotspot”.