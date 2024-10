Nuovi turni degli autisti al Giglio, Faisa Cisal: “Aggravate le condizioni di lavoro dei dipendenti”

Grosseto. “La scrivente organizzazione sindacale, con la presente, esprime il proprio dissenso relativamente al merito dei turni degli autisti di autobus all’Isola del Giglio, ma soprattutto al metodo dell’iter seguito”.

A dichiararlo, in un comunicato, è Paolo Masserizzi, segretario provinciale della Faisa Cisal.

“Infatti, come ormai spesso avviene, gli stessi ci sono stati inviati in violazione delle vigenti normative che prevedono 15 giorni di anticipo sull’entrata in vigore dei medesimi…al fine di analizzare eventuali problematiche connesse – continua la nota -. Nel merito si creano turni con 12/13 ore di impegno facendo, di fatto, sparire un turno ed un posto di lavoro; si vanno pesantemente ad aggravare le condizioni di lavoro dei dipendenti di quell’area, peraltro in un momento in cui, lcon a vertenza del Ccnl in corso e uno sciopero di 24 ore già proclamato, ha nella ‘conciliazione tempi di vita e di lavoro’ uno dei temi principali; creando, a nostro parere, gravi problematiche nelle eventuali sostituzioni (che potrebbero mettere a repentaglio la regolarità del servizio), che venendo dalla terra ferma comporterebbero, al netto degli orari di traghetto, dalle 14 alle18 ore di impegno giornaliero, se non addirittura lo spostamento la sera prima con pernotto sull’isola, in base a quanto riferitoci anche in disallineamento rispetto agli orari dei traghetti, così che, mentre il traghetto verrà ormeggiato, il bus partirà, costringendo i passeggeri ad attendere in banchina il successivo… (così come già accaduto nei turni di Orbetello rispetto agli orari dei treni…)”.

“A fronte di quanto esposto questa organizzazione sindacale convocherà a breve il proprio consiglio direttivo – termina il comunicato – dopo aver ascoltato le spiegazioni aziendali per poi stabilire le opportune azioni da intraprendere”.