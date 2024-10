Sicurezza stradale: se ne parla in un convegno della Polizia Municipale agli Industri

Grosseto. Parte venerdì 4 ottobre, al Teatro degli Industri di Grosseto, il 2° convegno di studio della Polizia locale e sicurezza urbana organizzato dal Gruppo Maggioli. Una giornata di formazione rivolta agli operatori di Polizia locale, per aprire riflessioni sul tema della sicurezza stradale all’interno delle città, attraverso i contributi di esperti del settore e rappresentanti istituzionali.

Il titolo dell’edizione 2024 è infatti “La sicurezza stradale tra norme di legge e operatività della Polizia” e si presenta come importante occasione di approfondimento e confronto dedicata ai temi legati alla sicurezza stradale, una questione sempre più centrale nel dibattito pubblico.

Il convegno

La sicurezza stradale, oggi più che mai, è una priorità per le comunità urbane. Le cronache quotidiane testimoniano, infatti, come l’incidentalità sulle strade resti un problema irrisolto, spesso aggravato da comportamenti pericolosi e irresponsabili alla guida. Le riforme legislative, come quella del Codice della Strada attualmente in discussione, rappresentano un primo passo, ma non possono essere considerate sufficienti.

Il Gruppo Maggioli conferma così il suo contributo in tema di responsabilità sociale, attraverso un impegno collettivo volto a garantire strade più sicure, con particolare attenzione alla prevenzione, ai controlli e alla promozione di una cultura della sicurezza che coinvolga l’intera cittadinanza, nonché gli operatori di Polizia locale, in prima linea su questo fronte.

La giornata di studio avrà inizio con i saluti istituzionali da parte di Alessio Pasquini, Comandante della Polizia locale di Grosseto, e del sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna. Arricchiranno l’apertura del convegno anche i saluti istituzionali in videomessaggio del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini.

L’evento sarà moderato dalla giornalista Rai Maria Laura Cruciani e vedrà la partecipazione di esperti di livello nazionale, tra cui: Giuseppe Napolitano, dirigente della Città Metropolitana di Roma; Massimo Ancillotti, ex Comandante di Polizia locale e autore di pubblicazioni in materia; Giuseppe Carmagnini, Ufficiale Responsabile del Contenzioso Corpo Polizia locale di Prato.

Alle 11, si terrà una tavola rotonda sull’incidentalità urbana e la sicurezza stradale fra nuove regole e cultura della sicurezza, con un focus sul ruolo della Polizia locale, per la quale al panel degli ospiti si uniranno il dottor Raffaele Pongelli, dell’Ufficio Mobilità e Sicurezza stradale dell’Aci; il Dirigente della Polstrada del Compartimento di Firenze (in rappresentanza del Ministero dell’Interno); si aggiungerà inoltre un intervento da remoto del presidente di Asaps Giordano Biserni.

Arricchirà l’evento l’allestimento di un’ampia area espositiva dove saranno presentate le più recenti tecnologie e i prodotti sviluppati per migliorare l’efficacia operativa della Polizia locale. La partecipazione all’evento è gratuita, ma è richiesta l’iscrizione.

Maggiori informazioni su: https://www.convegnipolizia.it/grosseto/.