Allerta meteo arancione, scuole chiuse in Maremma: ecco dove

Grosseto. La sala operativa della Protezione civile regionale ha diramato l’allerta meteo di codice arancione per rischio idraulico del reticolo minore dalle 6.00 alle 20.00 di domani, giovedì 3 ottobre.

Come previsto dal regolamento di Protezione civile del Comune di Grosseto, è già stato attivato in via preventiva il Coc (Centro operativo comunale).

Riguardo le scuole, è stato deciso che resteranno chiusi soltanto gli istituti superiori, come da piano di Protezionecivile, in modo da limitare al massimo i pericoli connessi agli spostamenti.

Manciano

Con ordinanza n.126 del 2 ottobre 2024, a firma del sindaco Mirco Morini, il Comune di Manciano ha ordinato la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado per la giornata di domani, giovedì 3 ottobre, a causa dell’allerta arancione diramata dal Centro funzionale regionale per il territorio mancianese dalle 6 alle 20.

Orbetello

Il Comune di Orbetello informa la cittadinanza che, a causa dell’avviso di criticità arancione per rischio idrogeologico idraulico reticolo minore, le scuole di ogni ordine e grado e gli asili nido rimarranno chiusi giovedì 3 ottobre.

Questa decisione è stata presa per garantire la sicurezza e l’incolumità di bambini, alunni e studenti. Il Comune raccomanda di seguire le indicazioni fornite dalla Regione Toscana e di rimanere aggiornati su ulteriori comunicazioni.

Per ulteriori informazioni, si prega di contattare gli uffici comunali.

Sorano

Con ordinanza n.32 a firma del sindaco Ugo Lotti, il Comune di Sorano ha ordinato la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado per la giornata di domani, giovedì 3 ottobre, a causa dell’allerta arancione diramata dal Centro funzionale regionale, dalle 6 alle 20.

Magliano in Toscana

A seguito dell’allerta meteo di codice arancione, emessa dalla Regione Toscana dalle 6 alle 20 di domani, giovedì 3 ottobre, l’amministrazione comunale di Magliano in Toscana ha deciso di chiudere le scuole del territorio.

“Sto monitorando la situazione passo passo – spiega il primo cittadino Gabriele Fusini –, seguendo le indicazioni della Protezione civile e della Regione Toscana, e ho deciso di chiudere le scuole domani: non è una scelta facile, ma è una responsabilità da non sottovalutare. Mi scuso per tutto il disagio alle famiglie che questa scelta comporta: speriamo che sia un eccesso di prudenza e che la giornata di domani sia di sole. Invito tutti, comunque, a essere prudenti, soprattutto prima di affrontare spostamenti”.

Notizia in aggiornamento