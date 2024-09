“Ora è futuro”: i prossimi appuntamenti con la settimana del benessere degli anziani

Grosseto. Incontri informativi sul tema delle truffe, sull’importanza della formazione e molto altro sono in programma a Grosseto e Orbetello, nell’ambito dell’iniziativa “Ora è futuro“, la settimana dedicata al benessere delle persone anziane organizzata dalla Rete Up – Umana Persone, dal patronato Acli Toscana e dall’associazione Esculapio, con il patrocinio della Regione Toscana e Pronto Badante.

Martedì 1° ottobre, dalle 16 alle 18, alla sala Eden di Grosseto (sul Bastione Garibaldi, sulle Mura medicee) è in programma un seminario sulle truffe agli anziani, gratuito e aperto a tutti, a cura della Polizia di Stato con la collaborazione della Questura di Grosseto.

Nello stesso orario, all’auditorium di Orbetello, in piazza Giovanni Paolo II n.1, si parla dell’offerta di Unitre, con la relazione della presidente Baldi.

Mercoledì 2 ottobre, il tema delle truffe sarà trattato all’auditorium di Orbetello: dalle 16 alle 18, la Polizia di Stato, in collaborazione con la Questura di Grosseto, presenterà le principali truffe ai danni degli anziani e darà preziosi consigli su come difendersi. Nello stesso orario, alla Sala Eden di Grosseto, è in programma un incontro con Televita per parlare delle apparecchiature di teleassistenza.

La settimana prosegue giovedì 3 ottobre “Viaggio nel sistema del servizio sociale”, conferenza a cura della direttrice di Coeso Società della Salute, Tania Barbi, alla Sala Eden di Grosseto, mentre venerdì 4 ottobre, a Orbetello, incontro con la direttrice della zona distretto Colline dell’Albegna, Roberta Caldesi.

Domenica 6 ottobre, due “camminate metaboliche”, a cura dell’associazione “Camminata metabolica”, interesseranno entrambi i centri. Alle 11, partenza dal bastione Garibaldi di Grosseto e alle 16 ritrovo all’auditorium di Orbetello. Per partecipare a queste due esperienze gratuite occorre prenotarsi al numero 339.2230132.

Per tutta la durata della manifestazione, ogni mattina, dalle 10 alle 13, è possibile prenotare un appuntamento per una consulenza gratuita agli sportelli di “Ora è futuro”. Basta chiamare il numero verde 055.0541281 e comunicare se si desidera recarsi allo sportello di Orbetello, all’auditorium, o nella sede della cooperativa Uscita di Sicurezza di via Ximenes 10 a Grosseto.

Per informazioni: https://umanapersone.it/