Molestie e discriminazioni sul lavoro: prorogata la scadenza del questionario di Provincia e sindacati

Grosseto. Prorogato fino al 31 ottobre il questionario sulle molestie e discriminazioni sul lavoro promosso dalla Commissione pari opportunità della provincia di Grosseto in collaborazione con le sigle sindacali Cgil, Cisl e Uil.

La Commissione invita i lavoratori e le lavoratrici a compilare in forma anonima e volontaria il questionario che è disponibile on line al seguente link: https://forms.gle/Hu5rDMhd2YbvBKYq7

“L’auspicio è che il questionario possa aiutarci ad avere dei dati che ad oggi mancano anche a livello nazionale sul fenomeno sommerso delle molestie sessuali sul lavoro e più in generale sulle discriminazioni, che purtroppo possono essere ancora presenti sia nel settore pubblico che in quello privato – commenta Veronica Tancredi, presidente della Commissione pari opportunità della Provincia di Grosseto –. Rinnoviamo pertanto l’invito ai lavoratori e alle lavoratrici a contribuire a questa indagine conoscitiva che abbiamo avviato a giugno. Ricordo a tutti che la compilazione si può fare on line, è un’indagine in forma anonima, nel totale rispetto della privacy e nel totale anonimato dei datori di lavoro”.

Il questionario è reperibile anche recandosi nelle sedi di Cgil, Cisl e Uil.

La presidente della Commissione provinciale per le pari opportunità, Veronica Tancredi, inoltre, ha scritto ai sindaci e della provincia di Grosseto, in modo da coinvolgere tutto il territorio.