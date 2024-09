Lutto in famiglia per l’amministratore delegato: le condoglianze di Adf

Grosseto. “A nome mio, del Consiglio di amministrazione di AdF, dei dipendenti e dell’azienda tutta, esprimo le più sentite condoglianze all’amministratore delegato Piero Ferrari per la scomparsa dell’amato fratello. Perdere un fratello è perdere una parte di sé stessi, il dolore è grande. In questo momento difficile, AdF si stringe al proprio amministratore delegato e alla sua famiglia per il lutto che li ha colpiti”.

Con queste parole il presidente di AdF Roberto Renai esprime le condoglianze all’amministratore delegato di AdF, Piero Ferrari, e alla sua famiglia per il lutto subito.