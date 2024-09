“I colori dei Borghi”: due paesi maremmani protagonisti della trasmissione di RayPlay

Grosseto. Un’emozionante esplorazione dei piccoli borghi italiani e un ritratto delle persone che li abitano e portano avanti con tenacia, le tradizioni e i valori, patrimonio delle comunità.

Da mercoledì 2 ottobre, la seconda stagione de “I colori dei Borghi“, in boxset su RaiPlay, fa tappa nelle regioni di Marche, Toscana e Lazio e in particolare, in alcune località che si affacciano sul mare.

Per quanto riguarda la provincia di Grosseto, saranno protagonisti Pitigliano ed Orbetello.

Il conduttore, Ivan Cardia, porterà il pubblico tra piazze e vicoli nascosti di antichi borghi raccogliendo testimonianze e storie indimenticabili legati alle tradizioni locali, con particolare attenzione ai giovani che rappresentano il futuro di questi territori e contribuiscono a renderli sempre più competitivi, senza dimenticare i racconti narrati dalle generazioni precedenti, le feste storiche e l’artigianato tipico.

“I colori dei Borghi” è una produzione Rai Contenuti Digitali e Transmediali, ideata da Ivan Cardia e Mariano D’Angelo per la regia di Maurizio Di Cesare.