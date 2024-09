“Giornate della salute, dell’ambiente e del benessere”: il programma degli ultimi appuntamenti

Grosseto. Si concludono domani, sabato 28 settembre, con una serie di dialoghi, aperti a tutta la cittadinanza, con esperti di varie discipline e rappresentanti politici, le “Giornate della salute, dell’ambiente e del benessere”, il secondo congresso nazionale dell’associazione Pescas, in corso, proprio in questi giorni, a Grosseto.

Il programma

L’appuntamento è dalle 9 nella sala Pegaso di Palazzo Aldobrandeschi, in piazza Dante 35 a Grosseto, con una mattinata di confronto con le istituzioni e la cittadinanza per mettere in risalto il legame tra ambiente, progettazione degli spazi, salute e benessere. Con un ricco parterre di relatori di fama nazionale e internazionale e alla presenza dei rappresentanti delle istituzioni, i soci di Pescas, l’associazione dei professionisti e degli esperti per la salvaguardia e la cultura dell’ambiente e della salute, proporranno una serie di spunti e presenteranno i progetti futuri.

Dopo i saluti di Francesco Limatola, presidente della Provincia di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, sindaco di Grosseto, e dei rappresentanti degli ordini professionali e degli altri enti patrocinanti, si entrerà nel vivo della sesta sessione congressuale, moderata da Sergio Luzzi, presidente di Pescas, e Chiara Bartalucci, con una serie di dialoghi. Mauro Batisti parlerà con Roberto Comi a proposito di ambiente e salute, con un focus su benessere e terapie verdi; Santo Durelli si confronterà con Arnaldo Melloni e Annaclaudia Venturini a proposito di giustizia, diritti dei cittadini e dell’ambiente. A seguire, è previsto l’intervento di Ab Rogers, designer e direttore creativo dell’omonimo studio di design, dal titolo “The third carer – L’ospedale del futuro”.

Rogers realizza progetti basati in cui l’architettura è strettamente legata alla salute. In ambito sanitario l’Ab Rogers Design è stata pioniera della nozione di design come “terzo curante”, soggetto che può agire a fianco del personale medico e della rete di supporto dei pazienti; un progetto che ha portato all’ottenimento del Wolfson Economics Prize nel 2021. Nel suo intervento, quindi, Rogers discuterà le potenziali applicazioni di questo concetto e del principio della “medicina oltre la farmaci”, che identifica gli attribuiti curativi di arte, cibo, suono e natura e il modo in cui possono essere integrati nell’ambiente costruito.

Alle 12 ultima sessione congressuale dedicata ai programmi futuri con la moderazione di Santo Durelli e Fabrizio Pettini. Conclude questa parte l’intervento di Leonardo Marras, assessore all’economia della Regione Toscana, a dialogo con Pettini.

Le attività del pomeriggio e della domenica mattina

La giornata proseguirà con altri appuntamenti: alle 15.30 “La Maremma com’era: il padule”, visita in barchino alla Diaccia Botrona con guida ambientale e, alle 19, all’esterno della Sala Eden (Bastione Garibaldi Mura Medicee) presentazione dei libri: “Il Tirreno del mare” e “Il campeggio degli spiriti” a cura di Marialuisa Bianchi (I libri di Mompracem – Betti Editrice), “La foresta è la mia cura” di Mauro Batisti (I libri di Mompracem), dedicato al patrimonio forestale italiano e alla storia della terapia forestale, “Energia, energie” di Pietro Berna e Massimo Tucci (I libri di Mompracem – Betti Editrice), che tratta l’energia in tutte le sue forme e pone alcuni quesiti sul futuro e, di Domenico Palattella, “Renzo Montagnani, un uomo libero” (Antonio Dellisanti Editore) e, in anteprima nazionale a Grosseto, “La scuola toscana nel cinema italiano: storia di un successo collettivo” (Edizioni Toscana Oggi), ultimo libro dell’autore. Dialogano con gli autori Sergio Luzzi, Fabrizio Pettini e Santo Durelli, partecipano gli scrittori del Gruppo Nodi.

La tre giorni di approfondimento tecnico e scientifico e di attività culturali e sociali si conclude, per chi lo desidera, domenica 29 settembre, alle 9.30, con una visita guidata dall’architetto Pietro Pettini alla città di Grosseto, con partenza da piazza Dante.

Il secondo congresso nazionale di Pescas è realizzato con il patrocinio di Regione Toscana, Provincia di Grosseto, Comune di Grosseto, Parco naturale regionale della Maremma, gli Ordini provinciali degli ingegneri, degli architetti, pianificatori paesaggisti, conservatori, degli avvocati, Collegio dei periti industriali e dei periti industriali e laureati della provincia di Grosseto, Cna Grosseto, Associazione periti esperti della Toscana, Teffit – Terapie forestali in foreste italiane, Associazione italiana di acustica, Aidii – Associazione italiana degli igienisti industriali, Inarsind e con il contributo di Ecophon Saint-Gobain, Allins, Aesse Ambiente, Biosafe e Svantek Italia.