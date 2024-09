Assicurazione moto: come risparmiare senza rinunciare alla protezione

Assicurare la propria moto non è solo un obbligo di legge, ma anche una misura fondamentale per garantire la sicurezza di chi guida e degli altri utenti della strada. Tuttavia, i costi legati all’assicurazione moto possono pesare sul bilancio, specialmente per i giovani motociclisti o per chi possiede moto di grossa cilindrata.

Come riuscire, dunque, a sottoscrivere un’assicurazione moto economica senza compromettere la qualità della protezione offerta?

La Responsabilità civile è la copertura obbligatoria per tutti i veicoli a motore, incluse le moto, che copre i danni causati a terzi in caso di incidente, ma non protegge il motociclista o la moto da eventi come furto, incendio o danni alla persona. Per una protezione più completa è possibile integrare l’RCA con diverse garanzie accessorie, come la copertura contro il furto e l’incendio, l’assistenza stradale o la garanzia infortuni del conducente. Per scegliere al meglio le garanzie accessorie, tuttavia, è necessario valutare attentamente le proprie esigenze: queste coperture infatti hanno un costo che può far lievitare il premio assicurativo. Selezionare quelle utili può essere di vero aiuto in caso di necessità, aggiungerne di non necessarie, invece, può far salire il prezzo dell’assicurazione senza una valida ragione.

Il costo di una polizza moto, ricordiamo, può variare notevolmente in base a diversi fattori, che ogni motociclista dovrebbe tenere in considerazione al momento della sottoscrizione:

modello della moto. Classe di merito e sinistri presenti sull’Attestato di rischio. Zona di residenza. Età del guidatore. Presenza di garanzie accessorie.

Sebbene il costo dell’assicurazione moto possa arrivare a essere elevato, esistono diverse strategie per ridurre il premio senza rinunciare alla protezione essenziale. La prima, e forse più importante, è valutare le esigenze personali: prima di sottoscrivere una polizza, è cruciale analizzare le proprie necessità. Se la moto viene utilizzata solo in alcuni periodi dell’anno, ad esempio, si può sfruttare una sospensione stagionale. Questa permette di interrompere temporaneamente la copertura durante i mesi di inutilizzo ed è ormai presente in tutte le polizze RCA per legge.

Anche optare per una franchigia più alta, ovvero aumentare la somma che il motociclista deve pagare di tasca propria in caso di sinistro, può abbassare il premio annuale. Tuttavia, questa scelta è consigliabile solo se si è disposti a correre il rischio di pagare una parte maggiore dei danni in caso di incidente. Di ulteriore aiuto è sicuramente la scelta di installare dispositivi di sicurezza, se disponibili (aumentando la sicurezza del mezzo le imprese assicurative sono maggiormente tutelate e per questo possono offrire sconti sostanziosi ai clienti), e guidare in modo sicuro, mantenendo una buona classe di merito o migliorandola.

In conclusione, risparmiare sull’assicurazione moto è possibile seguendo alcuni accorgimenti e scegliendo con attenzione la propria polizza. Valutare le proprie esigenze, optare per coperture mirate e affidarsi a realtà solide come ConTe.it può fare la differenza, garantendo la massima sicurezza senza gravare sul portafoglio.

Credits foto: Canary Ride su Unsplash