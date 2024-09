Sei Toscana a lavoro nelle zone colpite dal nubifragio nella Val di Cornia

Grosseto. Grazie all’impegno dei propri dipendenti ed alla disponibilità delle cooperative e aziende del territorio che operano sotto il coordinamento della società, Sei Toscana si è subito attivata per attivare servizi di pulizia a supporto dei comuni e delle comunità della Val di Cornia colpiti dalle recenti calamità.

In accordo e in sinergia con le amministrazioni comunali di Castagneto Carducci e di San Vincenzo, Sei Toscana ha messo a disposizione mezzi e uomini per le operazioni di rimozione detriti e pulizia dei centri abitati, delle zone di campagne e delle spiagge colpite dalle violente precipitazioni di lunedì scorso.

Diverse le attività in programma: dalla pulizia delle caditoie e dei tombini ostruiti, al lavaggio e alla rimozione del fango dalla rete viaria, passando dal ritiro dei rifiuti ingombranti alluvionati sino alla pulizia dei tratti di costa oggetto di spiaggiamento di detriti e materiale vario.

“Di fronte a questi eventi non possiamo far altro che cercare di dare il nostro contributo e il nostro aiuto – dichiara il presidente di Sei Toscana, Alessandro Fabbrini –. Ringrazio i dipendenti che si sono subito impegnati per riuscire a organizzare tutto nel minor tempo possibile in stretta sinergia con le amministrazioni del territorio”.

A Castagneto Carducci, il Comune si è attivato con Sei Toscana per organizzare la rimozione dei rifiuti alluvionati, in modo da aiutare i cittadini nella pulizia delle loro proprietà. La procedura è semplice: è sufficiente depositare il materiale alluvionato ai margini della strada e prenotare il ritiro chiamando il numero 348.7618913.

La raccomandazione è di posizionare i rifiuti quanto più possibile vicino alle abitazioni e di non invadere la sede stradale in modo da non ostacolare la viabilità.