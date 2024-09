Agricoltura, sicurezza, terapie integrative e rumore: seconda giornata del congresso di Pescas

Grosseto. Si parlerà di terapie integrative, immissioni, agricoltura, sicurezza e salute nella seconda delle “Giornate della salute, dell’ambiente e del benessere”, il secondo Grosseto nazionale dell’associazione Pescas, in corso a Grosseto fino al 28 settembre.

Il programma

Domani, venerdì 27 settembre, infatti, è in programma la seconda fase del convegno che vede riuniti i professionisti e gli esperti per la salvaguardia e la cultura dell’ambiente e della salute. Il congresso, in programma all’hotel Airone, in via Senese 35 a Grosseto, prende il via alle 8.30 con la registrazione dei partecipanti e con l’introduzione ai temi trattati a cura dell’ingegnere Sergio Luzzi, presidente di Pescas, e dell’ingegnere Fabrizio Pettini.

Alle 9, al via la seconda sessione dal titolo “Terapie integrative per la prevenzione, la cura e il benessere”, con le relazioni di Mauro Batisti “Terapie forestali”, Raul Fiordiponti con “Foreste terapeutiche – Dai boschi alle aree verdi urbane”, Giuseppe Salamone con “Progettazione biofilica”, Greta Cavina e Chiara Matteoli con “Medicina non convenzionale”, Giuseppe Corlito con “Efficacia della terapia forestale”, Giuseppe Tocci con “Medicina integrata. L’esperienza dell’ospedale di Pitigliano”. A moderare questa sessione saranno Batisti e Salomone.

Alle 11.30, dopo un coffee break, terza sessione dal titolo “Immissioni, comfort e qualità del territorio”, moderata da Santo Durelli e Fabrizio Pettini.

“Il fenomeno dell’inquinamento acustico – spiega Durelli – è sempre più diffuso e da molto tempo la scienza medica lo ha riconosciuto come uno degli stresso peggiori per l’organismo; ma nell’opinione pubblica non vi è ancora sufficiente consapevolezza di questi effetti, così dannosi, e la quasi generalità delle persone sono rassegnate a subire rumori, anche perché non sufficientemente informati delle norme che possono tutelarle”.

Interverranno in questa sessione: Fabrizio Pettini con “Produzione di energia e rumore”, Andrea Cerniglia con “Psicoacustica: la qualità del suono”, Francesco Borchi e Gabriella Mattioli con “Rumore e disturbo dei parchi eolici”, Vincenzo Giuliano e Santo Durelli con “Il rumore dei sistemi di riscaldamento e climatizzazione”, Vincenzo Giuliano e Giulia Naldi “Immissioni odorigene moleste”, Gianluca Gori e Alessandro Boschi con “Estimo ambientale”, Andrea Catania e Giuseppe Salamone con “Progettazione integrata”.

Dopo la pausa pranzo e una dimostrazione tecnica a cura di Ecophon Saint Gobain, Aesse Ambiente, Allins, Svantek, Biosafe, i lavori riprendono alle 15.30 con la sessione “Agricoltura, alimentazione, sicurezza e salute”. Sono previste, all’interno di questa parte, moderata da Riccardo Fusi e Giulio Arcangeli, le relazioni di: Alessandro Alberti e Fusi “Rischi emergenti in agricoltura”, Fusi “Il portale dei rls del settore agricoltura”, Arcangeli “Promozione della salute in casa e al lavoro”, Filippo Fossati “Prodotti del territorio e mense scolastiche”.

Conclude la seconda giornata, la quinta sessione, con inizio alle 17.10, dedicata a “Invecchiamento e benessere” e moderata da Elisabetta Tonon, Elisabetta Baldi e Barbara Vallotti. In programma gli interventi di Tonon “Da cosa dipende l’invecchiamento del cervello”, Alessio Bombardieri “Andropausa. Mito e realtà”, Vallotti “La salute dell’anziano”, Baldi “Invecchiamento e fertilità”.

Sabato mattina l’evento si sposta a Palazzo Aldobrandeschi, con due sessioni gratuite e aperte a tutta la cittadinanza, che vedranno la presenza dei rappresentanti delle istituzioni e di numerosi ospiti, come Ab Rogers, pioniere della stata pioniera della nozione di design come “terzo curante”, soggetto che può agire a fianco del personale medico e della rete di supporto dei pazienti.

Il secondo congresso nazionale di Pescas è realizzato con il patrocinio di Regione Toscana, Provincia di Grosseto, Comune di Grosseto, Parco naturale regionale della Maremma, gli Ordini provinciali degli ingegneri, degli architetti, pianificatori paesaggisti, conservatori, degli avvocati, Collegio dei periti industriali e dei periti industriali e laureati della provincia di Grosseto, Cna Grosseto, Associazione periti esperti della Toscana, Teffit – Terapie forestali in foreste italiane, Associazione italiana di acustica, Aidii – Associazione italiana degli igienisti industriali, Inarsind e con il contributo di Ecophon Saint-Gobain, Allins, Aesse Ambiente, Biosafe e Svantek Italia.

Per informazioni: www.pescas.it