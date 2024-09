Elezioni Consorzio di Bonifica: tutte le informazioni sulle modalità di voto

Grosseto. Conto alla rovescia verso le elezioni per il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud.

Da martedì primo a sabato 5 ottobre si vota per eleggere i membri elettivi dell’assemblea consortile e Cb6 ha organizzato la macchina elettorale per garantire a tutti gli aventi diritto la possibilità di esprimere il proprio voto.

I seggi

Proprio per questo, i seggi allestiti nelle quattro sedi consortili di Grosseto (viale Ximenes 3), Siena (via Leonida Cialfi 23, località Pian delle Fornaci), Manciano-Marsiliana (strada del Camerone, località Marsiliana), Monteroni d’Arbia (via Galilei 45/G, località Ponte d’Arbia) saranno aperti per tutti i cinque giorni delle elezioni, con orario dalle 9 alle 19.

L’invito del Consorzio, quando possibile e per evitare eventuali lunghe attese al seggio, è quello di non utilizzare per il voto la sola giornata di sabato 5 ottobre, nella quale (sempre con orario dalle 9 alle 19) saranno aperti anche gli altri seggi dislocati in 46 comuni del comprensorio consortile, tra le province di Grosseto e Siena.

Per tutte le informazioni sull’ubicazione dei seggi, sulle modalità di voto e sull’importante appuntamento elettorale è possibile collegarsi al sito https://cb6toscanasud.it/category/elezioni-consortili-2024/ o contattare Cb6 al numero 0564.22189.