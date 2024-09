Capalbio (Grosseto). Tutto pronto per “Art&culture and trekking in Maremma”, una tre giorni dedicata al turismo internazionale e alla scoperta della cultura, della natura, del territorio e delle persone nostrane.

“E’ un programma davvero ricco e stimolante – dichiara Leonardo Marras, assessore regionale al turismo e all’economia – e sono sicuro che i buyer selezionati per questa tre giorni in Maremma se ne innamoreranno perdutamente. Per loro sarà un’ottima opportunità per conoscere da vicino i nostri bellissimi territori e la variegata offerta, non solo marittima, della Maremma. Buy Tuscany si conferma dunque l’occasione giusta per presentare l’offerta, sempre più ricca e differenziata, costruita dall’ambito turistico e dall’Agenzia”.

L’evento, organizzato da Toscana Promozione Turistica in collaborazione con la Dmo Ambito turistico Maremma Toscana Area Sud e con il supporto di Seam Spa, in occasione del “Buy Tuscany”, il più importante appuntamento per gli incontri commerciali business to business (BtoB) che si svolgerà il 26 settembre a Pisa, ha come obiettivo quello di far conoscere a tredici buyer internazionali (tour operator, agenti di viaggio, wedding and event planner) l’area dell’Ambito Maremma Toscana Sud.

“Riteniamo la tre giorni – commenta il sindaco di Capalbio Gianfranco Chelini – un’ottima opportunità per il territorio, vista l’attenzione che viene rivolta all’internazionalizzazione del turismo. Un fattore, dunque, determinante dato che l’internazionalizzazione è il modo per avere ulteriori visitatori al di là della stagione balneare”.

Il programma

Venerdì 27 settembre i partecipanti, dopo essere partiti da Pisa, sede del “Buy Tuscany 2024”, pranzeranno ad “Agricola il Ponte” (Strada Carige Alta), poi visiteranno il borgo di Capalbio e il Giardino dei Tarocchi. La giornata si concluderà con una cena alla Fattoria La Principina.

Sabato 28 settembre, invece, i partecipanti conosceranno Porto Ercole e la laguna di Orbetello. Nel pomeriggio, visiteranno Montemerano e le cascate naturali di Saturnia, per poi rientrare sempre alla Fattoria La Principina.

Domenica 29 settembre, infine, i tredici buyer lasceranno la Maremma per dirigersi verso gli aeroporti di Firenze e Pisa.

“Questa iniziativa rappresenta un’importante opportunità per promuovere la Maremma toscana nel panorama internazionale – dichiarano il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore al turismo del Comune di Grosseto Riccardo Megale -. Grazie al coinvolgimento di buyer esteri, abbiamo l’occasione di far conoscere non solo le nostre bellezze paesaggistiche e culturali, ma anche l’unicità del nostro territorio, che offre esperienze autentiche e diversificate. L’obiettivo è andare oltre il tradizionale turismo balneare, valorizzando una proposta sostenibile e di qualità, che consenta ai visitatori di apprezzare la Maremma in tutte le sue stagioni. Crediamo che questo evento possa contribuire a rafforzare la nostra presenza sui mercati internazionali e attrarre un pubblico che sappia riconoscere e apprezzare il nostro patrimonio naturale e storico. Iniziative come questa sono fondamentali per garantire al nostro territorio una crescita turistica duratura e consapevole”.