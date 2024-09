Tutela del giocatore: strumenti offerti dai casinò con licenza ADM

Table of Contents

Il supporto del gioco responsabile è un concetto chiave per il settore del gioco d’azzardo in Italia, in particolare online. Questo tipo di approccio racchiude al suo interno una serie di indicazioni che sono mirate a tutelare i giocatori, offrendo loro una serie di strumenti di supporto. Quali sono? Che cosa prevede l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli rispetto al tema della sicurezza dei giocatori? Lo scopriremo nei prossimi capitoli, dove parleremo proprio dei mezzi studiati per garantire un ambiente di gioco trasparente e protezione agli iscritti.

Cos’è l’ADM e il suo ruolo nella regolamentazione

L’ADM è l’Agenzia che controlla tutto ciò che accade a livello nazionale rispetto alle scommesse sui giochi a base sportiva e gambling nelle sale fisiche e online. Si occupa di introdurre normative, aggiornarle e prevedere le modifiche necessarie per garantire un alto livello di trasparenza su tutte le operazioni di intrattenimento legate al gioco d’azzardo. Uno dei suoi obiettivi è proprio quello di sostenere e condividere un approccio di gioco responsabile, proponendo una serie di limiti e sospensioni che il giocatore può impostare per monitorare la sua azione di gioco.

Inoltre, si occupa di verificare che gli operatori che offrono i propri servizi in Italia rispettino i requisiti previsti per legge, andando poi ad attribuire o ritirare le licenze ADM.

L’importanza della licenza ADM per i casinò online

Scegliere un casinò con licenza è l’obiettivo principale per chi gioca online: rappresenta una certificazione che attesta il livello di qualità e sicurezza massimo per un operatore. Una piattaforma di gioco con certificazione è il punto sicuro dal quale iniziare per qualsiasi giocatore che cerca un livello di intrattenimento alto, ma soprattutto i giusti servizi di supporto per gestire dubbi ed eventuali difficoltà.

Il gioco d’azzardo può anche nascondere alcune insidie se non viene approcciato in modo attento: ecco perché il giocatore può sfruttare degli strumenti importanti per rendere la propria strategia di gioco più cauta e sicura.

Autoesclusione: funzionamento e scopo

Lo strumento principale in tema di tutela dei giocatori è sicuramente l’autoesclusione, ovvero la sospensione autonoma che l’utente richiede quando si accorge di essere in difficoltà. Ma come si arriva a questa consapevolezza? Molti operatori mettono a disposizione un questionario di autovalutazione, attraverso il quale si può valutare il livello di “pericolo” e controllo rispetto alle scommesse e perdite generate.

Qualora l’utente notasse i primi segni di difficoltà, può facilmente contattare l’ADM e procedere con la richiesta per autoescludersi. Qui si aprono due scenari:

stop momentaneo: per un periodo di tempo di 30, 60 o 90 giorni il conto di gioco viene disattivato e sarà quindi impossibile depositare o scommettere su qualsiasi piattaforma. Al termine del periodo impostato, il giocatore tornerà in possesso del suo account senza problemi.

Sospensione permanente: in modo più assoluto, si può richiedere uno stop per tempo indeterminato. In questo caso, trascorsi 6 mesi dalla richiesta, il giocatore può anche decidere di togliere autoesclusione ADM per ricominciare così a scommettere o rientrare in possesso del proprio conto di gioco.

Si tratta nello specifico di un metodo molto drastico che consente al giocatore di ritrovare una condizione di serenità abbandonando il gioco online per un determinato periodo. O per sempre!

Impostazione di limiti del gioco

Per evitare di cadere vittime del gioco patologico è anche possibile tutelarsi con l’uso di limiti impostati sulle proprie sessioni online. Il giocatore infatti, dopo l’iscrizione, può decidere di sfruttare: i limiti di scommessa, di deposito o di perdita.

Ciò permette non solo di potenziare il livello di controllo su se stessi, ma anche di mantenere un occhio responsabile e razionale rispetto al gioco d’azzardo.

Conclusione

Come abbiamo visto, occuparsi in modo attento della tutela dei giocatori è uno degli obiettivi centrali per qualsiasi piattaforma ADM. Solo con le piattaforme italiane il giocatore ha modo di proteggersi e costruire un approccio molto attento con le sue scommesse preferite.

Nel caso in cui i problemi diventassero sempre più pericolosi, è consigliabile rivolgersi alle associazioni che offrono servizio per contrastare la ludopatia, offrendo tutti i contatti e i mezzi necessari per sostenere l’utente.

Ricordiamo infatti che il gioco compulsivo è una piaga della nostra società ed è una condizione che mette in difficoltà una persona a livello psicofisico. Adottare tutte le accortezze del caso e seguire un buon atteggiamento in fase di scommessa permette di notare in modo preventivo alcuni comportamenti pericolosi, così da chiedere aiuto il prima possibile.